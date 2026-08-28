Žirokopter zadel kable in strmoglavil: v nesreči umrla moški in ženska

V strmoglavljenju žirokopterja, ki je zadel kable žičnice, sta umrla moški in ženska na krovu. Nesreča se je zgodila v sredo dopoldne v dolini Antrona ob jezu Campliccioli; plovilo je strmoglavilo z višine 1360 metrov, potem ko je zadelo kable žičnice, ki vodi do jezera Camposecco. Ob trku je žirokopter zagorel in padel na tla.

Tamkajšnji župan Franco Borsotti je dejal, da je prizor videl s svojega balkona. »Videl sem ognjeno kroglo. Ni dvoma, da je zagorelo, ko je zadelo kable žičnice. Na tej točki ni jasno, kako ljudje na krovu niso opazili kablov. Žičnica je tam že 60 let,« je dejal župan. Dodal je še, da je na območju, kjer se je zgodila nesreča, letenje običajno prepovedano in da sta žrtvi leteli brez dovoljenj.

Nesrečo posnel mož

Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa sta bila na krovu 62-letni avtomobilski inženir Alessandro Angelo Muscinelli iz Premena in njegova svakinja, 63-letna Antonella Pagliarani iz Milana. Njen mož in brat 62-letnika je bil v času nesreče na območju jezera in je nesrečo posnel. Reševalci so ga našli v stanju hudega šoka in ga oskrbeli.

Tožilstvo je uvedlo preiskavo, da bi razjasnilo okoliščine dogodka, poročajo italijanski mediji. Dodatne preiskave je zaupalo gorski reševalni službi finančne policije iz Domodossole, ki se bodo osredotočale predvsem na spoštovanje predpisov o preletih: območje je namreč naravni park, ustanovljen leta 2009. Gre za zavarovano območje, ki zajema občini Antrona Schieranco in Borgomezzavalle. V zavarovanih območjih in parkih je po nacionalni zakonodaji prepovedan prelet na manj kot 500 metrih nad tlemi za vsa zračna plovila, razen če imajo dovoljenje pristojnega organa za višinska dela ali za potrebe znanstvenih raziskav.