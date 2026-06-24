  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OBSOJEN

Zloglasnega serijskega morilca izdale sledi na škatli pice

Dvainšestdesetletnega arhitekta obsodili zaradi umora osmih žensk. Njihove posmrtne ostanke so našli na odročnih plažah Long Islanda.
Priča ga je opisala kot ogra. FOTOGRAFiJI: James Carbone Via Reuters
Priča ga je opisala kot ogra. FOTOGRAFiJI: James Carbone Via Reuters
I. R.
 24. 6. 2026 | 07:38
3:23
A+A-

Rex Heuermann, 62-letni ugledni newyorški arhitekt, znan kot serijski morilec s plaže Gilgo, je bil obsojen na najvišjo kazen zaradi brutalnih umorov žensk, katerih posmrtne ostanke so našli na odročnih plažah Long Islanda. Umori so se zgodili med letoma 1993 in 2010, vendar so preiskovalci potrebovali več kot desetletje, da so prišli do morilca. Heuermann je sprva trdil, da ni kriv, a je na koncu priznal umore osmih žensk, starih med 20 in 34 leti, in sicer je svoje žrtve dušil, vezal in nato njihove ostanke odlagal na odročnih delih obale Long Islanda.

Sodnik Timothy Mazzei mu je v sodni dvorani v Riverheadu na Long Islandu izrekel tri dosmrtne kazni zaradi umora prve stopnje ter dodatnih 25 let do dosmrtne kazni za štiri umore druge stopnje. Kazni bodo tekle druga za drugo, kar pomeni, da iz zapora nikoli več ne bo prišel. »Odvraten in nizkoten človek ste, če ste človek sploh. In strahopetec,« mu je dejal sodnik, preden je izrekel kazen, nato pa dodal: »Odpeljite ga od tod.« Po sodni dvorani so se nato razlegli aplavz in vzkliki odobravanja. Heuermann je pred izrekom sodbe podal kratko izjavo. Dejal je, da prevzema odgovornost, vendar je sam priznal, da njegove besede v tem trenutku nimajo nikakršnega pomena. Ko ga je sodnik vprašal, ali mu je vsaj malo žal, je bil kratek: »Da.«

Odvraten in nizkoten človek ste, če ste človek sploh.

Primer je prvič močno odjeknil leta 2010, ko so preiskovalci na plaži Gilgo našli štiri sklope posmrtnih ostankov na kratki razdalji. Kasneje so trupla in ostanke povezali z vrsto prejšnjih izginotij. Vse Heuermannove žrtve so bile po navedbah preiskovalcev v času smrti spolne delavke. Z nekaterimi je kontaktiral prek oglasov na Craigslistu. Policija je umore preiskovala več kot deset let. Ključni preobrat se je zgodil šele po letu 2022, ko so ustanovili novo preiskovalno skupino, v kateri so sodelovali lokalni in zvezni preiskovalci. Vrnili so se k staremu opisu, ki ga je policiji že leta 2010 podala sostanovalka ene od umorjenih žensk. Povedala je, da je imela ta neprijeten stik s stranko, ter opisala čokatega moškega, ki je videti kot »oger« (pošast iz ljudskega izročila in domišljijskih zgodb, op. a.) in je vozil chevroleta avalanche prve generacije, nenavaden avtomobil. Ta sled jih je skupaj z DNK in drugimi dokazi na koncu pripeljala do Heuermanna.

Policija ga je aretirala leta 2023, potem ko so ga preiskovalci z umori povezali s pomočjo sledi DNK na škatli pice. Poročen oče dveh otrok je živel v Massapequa Parku, predmestju na Long Islandu. Družine žrtev so več let zatrjevale, da policija primera ni raziskovala dovolj odločno, ker so bile žrtve spolne delavke. S tem so se strinjali nekateri prebivalci Long Islanda, ki so dejali, da so zgroženi nad tem, kako dolgo je trajalo, da so prišli do pravice, povzema portal dnevnik.hr.

Sodnika Timothyja Mazzeija so preplavila čustva.
Sodnika Timothyja Mazzeija so preplavila čustva.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Rex Heuermannserijski morilecsojenjezaporna kazenumoriZDA
ZADNJE NOVICE
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
INTERVJU

Daniel Fazlić, svetovalec za UI na Delo mediji: Nove tehnologije bodo omogočile, da delujemo drugače (Suzy)

Kariero je začel v novinarstvu že kot študent v Turčiji, nato se hitro usmeril v digitalni razvoj medijev. Posebno ga je zanimalo, kako v redakcijsko delo uvajati podatkovno novinarstvo, nove tehnologije in digitalne pristope k vsebinam.
24. 6. 2026 | 09:00
08:44
Novice  |  Kronika  |  Doma
VSE JE BILO V DIMU

V Celju zaspala s prižgano cigareto, ni se dobro končalo

Gasilci so evakuirali stanovalce, žensko pa bodo policisti ovadili.
24. 6. 2026 | 08:44
08:26
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Dušan z železno palico udaril dekle in jo posilil, zdaj je v celici pogoltnil britvice

Primer je pretresel Hrvaško, potem ko je prišlo v javnost, da je napadel mlado dekle, ki se je ponoči vračalo domov.
24. 6. 2026 | 08:26
08:16
Bulvar  |  Domači trači
PO PREKINITVI OPERNEGA SPEKTAKLA

Po dežju in razočaranju občinstva: bo Turandot dobila drugo priložnost? Imamo odgovor Festivala Ljubljana

Po prekinitvi Turandot se vsi sprašujejo isto: bo predstava ponovljena?
24. 6. 2026 | 08:16
08:09
Novice  |  Slovenija
70 LET DELOVANJA

To je slovenski kraj, kjer se zdravstvo sreča s srčnostjo

Med borovci, morjem in otroškim smehom živi ena najlepših slovenskih zgodb.
Janez Mužič24. 6. 2026 | 08:09
08:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Najpreprostejša pot do čvrstega zdravja

Hoja se je v zadnjih letih iz preproste vsakdanje navade preobrazila v enega najbolj učinkovitih, znanstveno podprtih načinov za ohranjanje zdravja in dolgoživosti. Brez dragih pripomočkov in zapletenih programov ponuja presenetljivo močne učinke – za telo, um in prihodnost.
24. 6. 2026 | 08:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
22. 6. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Tam, kjer nastajajo spomini

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPOZORILNI ZNAKI

Bolezen, ki prizadene vsakega drugega odraslega

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
22. 6. 2026 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 09:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
22. 6. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZABAVA

Tam, kjer nastajajo spomini

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 10:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OPOZORILNI ZNAKI

Bolezen, ki prizadene vsakega drugega odraslega

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
22. 6. 2026 | 14:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILIZEM

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Slovenske novice22. 6. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOSMERNO

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
OMREŽJE

Bo še dovolj elektrike za vse naše naprave?

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
22. 6. 2026 | 14:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Zakaj Slovenci množično obiskujejo prav to lokacijo v Zagrebu?

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:32
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki