Zloglasnega serijskega morilca izdale sledi na škatli pice

Rex Heuermann, 62-letni ugledni newyorški arhitekt, znan kot serijski morilec s plaže Gilgo, je bil obsojen na najvišjo kazen zaradi brutalnih umorov žensk, katerih posmrtne ostanke so našli na odročnih plažah Long Islanda. Umori so se zgodili med letoma 1993 in 2010, vendar so preiskovalci potrebovali več kot desetletje, da so prišli do morilca. Heuermann je sprva trdil, da ni kriv, a je na koncu priznal umore osmih žensk, starih med 20 in 34 leti, in sicer je svoje žrtve dušil, vezal in nato njihove ostanke odlagal na odročnih delih obale Long Islanda.

Sodnik Timothy Mazzei mu je v sodni dvorani v Riverheadu na Long Islandu izrekel tri dosmrtne kazni zaradi umora prve stopnje ter dodatnih 25 let do dosmrtne kazni za štiri umore druge stopnje. Kazni bodo tekle druga za drugo, kar pomeni, da iz zapora nikoli več ne bo prišel. »Odvraten in nizkoten človek ste, če ste človek sploh. In strahopetec,« mu je dejal sodnik, preden je izrekel kazen, nato pa dodal: »Odpeljite ga od tod.« Po sodni dvorani so se nato razlegli aplavz in vzkliki odobravanja. Heuermann je pred izrekom sodbe podal kratko izjavo. Dejal je, da prevzema odgovornost, vendar je sam priznal, da njegove besede v tem trenutku nimajo nikakršnega pomena. Ko ga je sodnik vprašal, ali mu je vsaj malo žal, je bil kratek: »Da.«

Odvraten in nizkoten človek ste, če ste človek sploh.

Primer je prvič močno odjeknil leta 2010, ko so preiskovalci na plaži Gilgo našli štiri sklope posmrtnih ostankov na kratki razdalji. Kasneje so trupla in ostanke povezali z vrsto prejšnjih izginotij. Vse Heuermannove žrtve so bile po navedbah preiskovalcev v času smrti spolne delavke. Z nekaterimi je kontaktiral prek oglasov na Craigslistu. Policija je umore preiskovala več kot deset let. Ključni preobrat se je zgodil šele po letu 2022, ko so ustanovili novo preiskovalno skupino, v kateri so sodelovali lokalni in zvezni preiskovalci. Vrnili so se k staremu opisu, ki ga je policiji že leta 2010 podala sostanovalka ene od umorjenih žensk. Povedala je, da je imela ta neprijeten stik s stranko, ter opisala čokatega moškega, ki je videti kot »oger« (pošast iz ljudskega izročila in domišljijskih zgodb, op. a.) in je vozil chevroleta avalanche prve generacije, nenavaden avtomobil. Ta sled jih je skupaj z DNK in drugimi dokazi na koncu pripeljala do Heuermanna.

Policija ga je aretirala leta 2023, potem ko so ga preiskovalci z umori povezali s pomočjo sledi DNK na škatli pice. Poročen oče dveh otrok je živel v Massapequa Parku, predmestju na Long Islandu. Družine žrtev so več let zatrjevale, da policija primera ni raziskovala dovolj odločno, ker so bile žrtve spolne delavke. S tem so se strinjali nekateri prebivalci Long Islanda, ki so dejali, da so zgroženi nad tem, kako dolgo je trajalo, da so prišli do pravice, povzema portal dnevnik.hr.