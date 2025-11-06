  • Delo d.o.o.
EDEN ŽE PRIŠEL NAZAJ

Zmeda v zaporu: pomotoma izpustili dva zapornika, enega še vedno iščejo

Prvo obvestilo o napaki pri izpustitvi zapornika so dobili v torek.
Pomotoma so izpustili 24-letnega Brahima Kaddoura Cherifa ter Williama 'Billy' Smitha, obsojenega zaradi večkratnih goljufij. FOTO: - Afp

Pomotoma so izpustili 24-letnega Brahima Kaddoura Cherifa ter Williama 'Billy' Smitha, obsojenega zaradi večkratnih goljufij. FOTO: - Afp

Britanska policija je 5. novembra 2025 začela iskalno akcijo za zapornikoma. Na fotografiji zapor Wandsworth. FOTO: Niklas Halle'n Afp

Britanska policija je 5. novembra 2025 začela iskalno akcijo za zapornikoma. Na fotografiji zapor Wandsworth. FOTO: Niklas Halle'n Afp

Primer je razjezil britanske parlamentarce in izpostavil težave v zaporniškem sistemu. FOTO: Niklas Halle'n Afp

Primer je razjezil britanske parlamentarce in izpostavil težave v zaporniškem sistemu. FOTO: Niklas Halle'n Afp

Pomotoma so izpustili 24-letnega Brahima Kaddoura Cherifa ter Williama 'Billy' Smitha, obsojenega zaradi večkratnih goljufij. FOTO: - Afp
Britanska policija je 5. novembra 2025 začela iskalno akcijo za zapornikoma. Na fotografiji zapor Wandsworth. FOTO: Niklas Halle'n Afp
Primer je razjezil britanske parlamentarce in izpostavil težave v zaporniškem sistemu. FOTO: Niklas Halle'n Afp
STA, N. P.
 6. 11. 2025 | 17:54
 6. 11. 2025 | 17:57
3:08
A+A-

Britanska policija je v sredo sporočila, da išče dva zapornika, ki sta bila po pomoti izpuščena iz londonskega zapora Wandsworth, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Eden od zapornikov se je po poročanju BBC danes sam vrnil v zapor, drugega policisti še vedno iščejo.

Policisti še vedno iščejo 24-letnega alžirskega spolnega prestopnika, ki je zapor zapustil 29. oktobra. Obsojen je bil novembra lani zaradi nespodobnega razgaljanja.

Z londonske policije so sporočili, da so prvo obvestilo o napaki pri izpustitvi zapornika dobili v torek. Čeprav ima zapornik na begu enotedensko prednost pred policijo, si ta prizadeva čim prej ugotoviti, kje je, je izjavo policije povzel AFP. Po poročanju BBC policija poskuša rekonstruirati vsak korak zapornika, odkar je zapustil zapor. Po prvih podatkih naj bi Alžirca iz zapora izpustili zaradi zmede z nalogi, potem ko so ga pripeljali s sodišča, piše BBC.

Iz istega zapora so v ponedeljek izpustili še enega zapornika, ki je bil po poročanju APF obsojen zaradi več primerov goljufij. Ta zapornik se je danes v Wandsworth vrnil sam. BBC poroča, da je izpustitvi tega 35-letnega zapornika botrovala sodna administrativna napaka.

Britanska policija je 5. novembra 2025 začela iskalno akcijo za zapornikoma. Na fotografiji zapor Wandsworth. FOTO: Niklas Halle'n Afp
Britanska policija je 5. novembra 2025 začela iskalno akcijo za zapornikoma. Na fotografiji zapor Wandsworth. FOTO: Niklas Halle'n Afp

Je zapor prenatrpan?

Zaporniški kompleks Wandsworth je bil zgrajen leta 1851 za manj kot 1000 zapornikov. Poročilo neodvisnega nadzornega odbora iz avgusta 2024 pa je navajalo, da je bilo v zaporu 1513 zapornikov. Približno polovica zapornikov je bila tujih državljanov. Aprila letos naj bi se število zapornikov zmanjšalo za 150, poroča BBC.

Minister za pravosodje David Lammy je izjavil, da je ogorčen in zgrožen nad napako, ki se je zgodila le nekaj dni potem, ko so v britanskih zaporih uvedli strožje varnostne ukrepe.

Te ukrepe so uvedli zaradi še enega primera neupravičeno izpuščenega zapornika, ki je bil obsojen zaradi spolnega napada na najstnico in žensko. Etiopijca so sredi oktobra izpustili iz zapora Chelmsford iz Essexa, namesto da bi ga poslali v center za deportacije, je oktobra poročal BBC. Policija ga je prijela po dveh dneh na prostosti.

Primer je razjezil britanske parlamentarce in izpostavil težave v zaporniškem sistemu. FOTO: Niklas Halle'n Afp
Primer je razjezil britanske parlamentarce in izpostavil težave v zaporniškem sistemu. FOTO: Niklas Halle'n Afp

Britanska vlada je zaradi tega primera sprožila tudi neodvisno preiskavo.

Tiskovni predstavnik premierja Starmerja je sporočil, da so takšne napake popolnoma nesprejemljive. A hkrati je krivdo za trenutne težave deloma pripisal tudi prejšnji konservativni vladi, ki da je za seboj pustila kaotičen in prenatrpan zaporniški sistem.

Pomotoma izpuščena zapornika predstavljata dodatno zadrego za Starmerjevo vlado, ki ji med Britanci pada podpora. Medtem pa po nacionalnih anketah skrajno desna stranka Reform UK, ki zagovarja protimigrantsko politiko, pridobiva na priljubljenosti, poroča AFP.

