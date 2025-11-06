  • Delo d.o.o.
PROMETNA NESREČA

Znana sodnica stopila iz hiše, ko je vanjo treščil voznik in ji zlomil lobanjo: »Izgledam kot Rocky!«

V nesreči je utrpela pretres možganov, izpah vratnih vretenc, zlom lobanjske kosti ter številne podplutbe in odrgnine po obrazu.
Vlasta Šimenić Kovač. FOTO: Davor Javorovic/Pixsell
Vlasta Šimenić Kovač. FOTO: Davor Javorovic/Pixsell
N. P.
 6. 11. 2025 | 12:56
 6. 11. 2025 | 13:18
2:38
Šok, bolečina in jeza – tako bi lahko opisali zadnje dni znane osiješke sodnice Vlaste Šimenić Kovač, ki jo je sredi belega dne, medtem ko je le hotela vreči smeti, zbil voznik električnega skiroja. Nesreča se je zgodila pred njeno zgradbo v središču Osijeka, udarec pa je bil tako silovit, da se je sodnica zgrudila na tla in izgubila zavest.

»Vse me boli, komaj se premikam in izgledam kot Rocky – kot da bi pravkar stopila iz boksarskega ringa,« je v kratkem pogovoru za hrvaške medije povedala Šimenić Kovačeva. V nesreči je utrpela pretres možganov, izpah vratnih vretenc, zlom lobanjske kosti ter številne podplutbe in odrgnine po obrazu.

Dva dni je preživela v osiješki bolnišnici, zdaj pa je doma, a še vedno okreva. »Stopila sem na pločnik in nenadoma začutila močan udarec. Potem – nič. Tema,« opisuje trenutke pred izgubo zavesti.

Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ai
Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ai

Opozarja: to je že epidemija

Šimenić Kovačeva opozarja, da nevarnost električnih skirojev postaja resen družbeni problem. »Ne vem, koliko nesreč se mora še zgoditi, da se nekaj spremeni. Vsak dan v mestu komaj uideš voznikom skirojev. Nekateri so pazljivi, večina pa ne,« je povedala.

Statistika je grozljiva – samo letos je bilo na območju Osiješko-baranjske županije zabeleženih 30 prometnih nesreč z električnimi skiroji. Ena oseba je umrla, devet je bilo huje, 19 pa lažje poškodovanih. Lani so policisti zabeležili 19 takšnih nesreč, leto prej le 17. Število prekrškov pa je kar poskočilo – letos jih je bilo 899, lani »le« 323. Največ zaradi neuporabe čelade in vožnje pod vplivom alkohola.

Hrvaško notranje ministrstvo zaradi tega pripravlja spremembe zakona o varnosti v prometu. Napovedujejo globe za starše, ki mladoletnikom dovolijo vožnjo električnih skirojev v nasprotju s predpisi. Pri južnih sosedih skiro že zdaj lahko vozi le oseba, starejša od 14 let, hitrost je omejena na 25 km/h, čelada je obvezna, po pločnikih pa je vožnja dovoljena le tam, kjer ni kolesarske steze – in še takrat mora imeti prednost pešec.

