Znana vedeževalka večkrat zabodla bivšega, soseda ga je rešila gotove smrti

Družinski spor v italijanskem naselju Driolassa v občini Rivignano Teor na Videmskem se je v četrtek, 30. julija 2026, končal s hudo krvavitvijo. V domači hiši je 35-letna spletna vedeževalka, znana po branju tarot kart na omrežju TikTok, z nožem večkrat napadla svojega 44-letnega nekdanjega partnerja, sicer domačina iz Trsta.

Nekdanji par je skupaj živel do leta 2025, ko sta se razšla. Po pripovedovanju sosedov je moški pozneje še naprej pogosto prihajal na njen dom v Driolasso, saj si je želel ponovnega zbližanja. Ob tokratnem obisku pa je izbruhnil oster prepir, med katerim ga je 35-letnica trikrat zbodla z nožem, od tega enkrat neposredno v trebuh.

Soseda mu je rešila življenje

Kljub težkim vbodnim ranam je 44-letniku uspelo pobegniti iz hiše in se zateči k sosedom. Domačini so takoj priskočili na pomoč in poklicali reševalce. Ena od sosed je ranjenemu moškemu do prihoda zdravstvene ekipe močno pritiskala na rano na trebuhu, s čimer mu je po ocenah reševalcev rešila življenje, saj je s tem zaustavila najhujšo krvavitev.

Na prizorišče so odhiteli možje postave in reševalna ekipa s helikopterjem, ki je hudo poškodovanega moškega v kritičnem stanju prepeljala v bolnišnico v Vidmu. Njegovo stanje ostaja resno. Italijanski karabinjerji so območje zločina zapečatili ter 35-letno osumljenko aretirali zaradi poskusa umora in jo prepeljali v zapor v Trst.