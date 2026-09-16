Znani kirurg videl grozo na A3: »Vozil je v napačno smer in se zaletel v tovornjak« (FOTO)

Na zagrebški obvoznici se je dopoldne zgodila strašna prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba. Eden od neposrednih očividcev je bil znani hrvaški kirurg Hrvoje Tomasović, ki je opisal trenutke groze na avtocesti.

Tomasović je povedal, da je vozil za tovornjakom, ko je po nasprotnem vozišču pripeljal avtomobil in silovito trčil v tovornjak. Po njegovih besedah je prava sreča, da ni prišlo še do verižnega trčenja, saj so morali drugi vozniki sunkovito zavirati.

Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ai

»Vozil sem za tovornjakom, človek pa je vozil v napačno smer in se zaletel vanj. Lahko bi bilo veliko avtomobilov,« je za Dnevnik.hr opisal dramatično dogajanje.

Opozoril na nevaren priključek

Kirurg je ob tem opozoril še na prometno ureditev pri priključku v bližini trgovskega centra IKEA. Po njegovih besedah so tamkajšnji izvozi in priključki slabo pregledni in zmedeni, zaradi česar naj bi vozniki tam razmeroma pogosto zašli v napačno smer. Prav na tem območju naj bi se na avtocesto napačno vključil tudi avtomobil, udeležen v sredini nesreči.

Nesreča se je zgodila okoli 10.35 v smeri proti Lipovcu. Udeležena so bila štiri vozila, dva tovornjaka in dva osebna avtomobila. Ena oseba je umrla, zaradi ogleda kraja pa je bil promet na tem delu avtoceste več ur prekinjen. Nastali so večkilometrski zastoji.