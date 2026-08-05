Znani politik se je na plaži zapletel v pretep, sledil brutalni nokavt (VIDEO)

Demokratični kandidat za kongres s Havajev Kirikk Basin se je zapletel v spor z več ljudmi na plaži Keawakapu. Razmere na plaži so postale napete, potem ko je 61-letni moški 40-letnega Basina prosil, naj stiša glasbo. Politik je burno odreagiral in začel groziti ljudem na plaži.

Po navedbah policije je namigoval, da ima orožje, ter dejal, da bo streljal na ženo moškega, s katerim se je sprl, piše Marca.

»Če želite pristati v bolnišnici, pridite sem,« je dejal Kirikk Basin.

V spor se je kmalu vmešal še mimoidoči in razmere so prerasle v nasilen obračun.

Basina je z udarcem s pestjo zbil na tla. Ko je demokratični kandidat vstal, se je znova spopadel z drugim moškim, vendar se fizični obračun ni nadaljeval. Po navedbah prič je Basin med spopadom domnevno potegnil nož, ki ga je pozneje vrgel v morje. Orožje so našli policisti, ki so prišli na kraj dogodka.

Policija je kandidata aretirala, sodnik pa je določil varščino v višini milijon dolarjev.

Še drugi incidenti

Policija okrožja Maui je sporočila, da so Kirikka Basina od maja aretirali tudi v drugih primerih, ki vključujejo domnevni napad in poškodovanje tuje lastnine. Zoper njega velja tudi več prepovedi približevanja. Med osebami, ki so zaščitene s takšno odredbo, je tudi član okrožnega sveta Mauija Thomas Cook, ki je dejal, da je zaprosil za zaščito, ker ga je bilo strah za lastno varnost in varnost svojih zaposlenih, potem ko je Basin maja prekinil sejo sveta.