Znani poslovnež pod drobnogledom policije zaradi domnevnih posilstev in divjih orgij

Irska policija vodi preiskavo proti znani osebnosti zaradi domnevnega posilstva žene, ki jo je po navedbah silil tudi k sodelovanju na spolnih zabavah, prepredenih s kokainom. Poslovneža, ki velja za dobro znanega v političnih krogih, preiskuje posebna enota tamkajšnje policije. Zaradi pravnih omejitev njegovega imena ne smejo razkriti, po poročanju lokalnega medija Kerry's Eye pa v preiskavi v celoti sodeluje. Tamkajšnji mediji ob tem opozarjajo, da je primer izjemno podoben odmevni aferi Gisèle Pelicot v Franciji, ki je moža Dominiqua obtožila posilstva in organiziranja spolnih zlorab s strani več deset drugih moških, medtem ko je bila sama nezavestna. V tistem primeru je javno sojenje razkrilo pretresljive dokaze, žrtev pa je pogumno stopila pred sodišče ter soočila moža in druge posiljevalce.

V irskem primeru ženska trdi, da jo je mož prisilil v spolne odnose proti njeni volji ter organiziral spolne orgije z drugimi odraslimi. Ob tem ga obtožuje tudi preprodaje oziroma priskrbovanja kokaina udeležencem zabav. Osumljeni sicer prihaja iz ugledne in v lokalnem okolju dobro znane družine. Policija ga za zdaj še ni prostostno pridržala, po dosegljivih podatkih pa z organi pregona celoti sodeluje.

Z zadevo je seznanjena tudi irska državna agencija za zaščito otrok in družine Tusla, ki so jo obvestili, ker imata zakonca otroke. Čeprav proti otrokom ali v povezavi z njimi ni nobenih sumov kaznivih dejanj, je bila agencija obveščena predvsem zaradi izjemne resnosti samih obtožb.

Tiskovni predstavnik irske policije An Garda Síochána je v izjavi za Irish Mirror potrdil: »Policija na podlagi prijave domnevnega kaznivega dejanja na območju grofije Kerry vodi preiskavo. Ker ta še poteka, dodatnih informacij za zdaj ne moremo posredovati.«