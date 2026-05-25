Znano je, kdo je lastnik zažganega Porscheja. Sam gasil požar do prihoda gasilcev

V zagrebški ulici 1. Resnik je ponoči zagorel dragoceni Porsche Panamera E-Hybrid, parkiran na dvorišču družinske hiše. Avtomobil je v lasti ene od leasing hiš, uporablja pa ga podjetnik Dino T., ki je lastnik podjetja za obdelavo in ravnanje z nenevarnimi odpadki, je navedel Jutarnji list.

Iz Policijske uprave v Zagrebu so sporočili, da so okoli 2.35 prejeli obvestilo, da je zagorel osebni avtomobil v lasti 32-letnika, in da so ga pogasili gasilci.

Sam gasil požar

Dežurne službe je o požaru obvestil uporabnik avtomobila, gasilci in policija pa so takoj prišli na kraj dogodka. Do njihovega prihoda se je 32-letnik že spopadal z ognjem, ki ga je skoraj v celoti uspel pogasiti z vodo z uporabo vrtne cevi.

Gasilci so nato izklopili napajanje vozila z elektriko ter ga pregledali s termovizijsko kamero. Pogorel je sprednji del vozila, vse pa kaže na to, da je bil požar podtaknjen.