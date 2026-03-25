STATUS ŽRTVE

Znano, kaj je Kosta K. povedal v sodni dvorani: »Pogosto sem se pretvarjal, da sem bolan«

Sodnica ga je obvestila, da ima status žrtve.
Kraj grozljivega zločina OŠ Vladimirja Ribnikarja. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
M. U.
 25. 3. 2026 | 15:38
2:45
Deček, ki je izvedel pokol na beograjski osnovni šoli Vladislav Ribnikar, je pričal na sojenju svojim staršem. Zaslišanje Koste K. je trajalo pet ur. Na sodišče so ga pripeljali pod strogim varovanjem, zakritega z dežniki, domnevno naj bi nosil tudi neprebojni jopič.

Ima status žrtve

Do govorniškega odra v sodni dvorani so ga pospremili zaposleni s Centra za socialno delo, sodnica pa ga je obvestila, da ima v tem postopku status žrtve, saj so njegovi starši obtoženi zanemarjanja, ter da ima pravico odkloniti pričanje. Vendar je izjavil: »Pričal bom.« Povedal je tudi, da ostaja pri tem, kar je izjavil že prej. Opi­sal je še, da je pogosto izostajal iz šole.

Starši ubitih otrok so dobili odgovore. Kosta si je želel pridobiti strahospoštovanje

Kosta K. je na prvi šolski uri 3. maja 2023 z očetovim orožjem ubil devet učencev in varnostnika, ranil pa pet učencev in učiteljico zgodovine. Ker v času pokola še ni bil star 14 let, po srbski zakonodaji ni kazensko odgovoren. Sodišče je njegova starša na prvi stopnji obsodilo na večletni zaporni kazni, ker niso poskrbeli za varnost orožja, ki so ga hranili doma, in ker so dečku dovolili vaditi streljanje na mestnem strelišču. Oče je bil obsojen na 14 let in pol zapora, mati pa na tri leta zapora. Inštruktorju streljanja v klubu, kamor je oče vodil sina na streljanje, je sodišče prisodilo leto in tri mesece zapora. Družine ubitih in poškodovanih žrtev so zoper starše sprožile tudi pet civilnih postopkov.

»Imel sem 211 izostankov, enkrat sem bil prehlajen, preostale dni pa sem se pretvarjal, da sem bolan, ker mi je bilo težko hoditi v šolo,« je povedal. 

Poročajo tudi, da je tokrat deček pričal bolj v prid staršem ter dejal, da zahteve njegove matere, ki je od njega pričakovala, da bo najboljši, niso vplivale na njegovo odločitev, da stori pokol v šoli, in da je to spoznal šele zdaj, ko je starejši.

Kosta ji je vzel edinega sina: Suzanina izpoved vam bo strla srce, na sodišču so ob njenih besedah vsi jokali

Prej je pričal, da je pokol izvedel z očetovima dvema pištolama, ki ju je našel v omari in ju je dva dni pred zločinom prenesel v svojo sobo. Idejo je domnevno dobil, ko je na YouTubu gledal dokumentarni film o množičnem umoru na ameriški šoli. Povedal je tudi, da je 3. maja 2023 streljal naključno, ne da bi pazil, v koga strelja. Ubil je devet učencev in varnostnika, ranil pa pet učencev in učiteljico zgodovine.

Po  pričanju so ga odpeljali nazaj v psihiatrično bolnišnico. Sojenje se bo nadaljevalo 11. maja.

