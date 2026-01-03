Znano, kako se je zgodila grozljiva nesreča: moški umrl, otrok se bori za življenje

Zaključen je ogled prometne nesreče, ki se je zgodila v petek okoli 17.40 na območju Novske v kraju Jazavica, v kateri je ena oseba umrla.

Do nesreče je prišlo, ko je 56-letnik, ki je vozil avtomobil z novogradiškimi registrskimi oznakami, v ovinku zapeljal z vozišča v odtočni kanal in trčil v betonski uvoz na dvorišče. Na kraju dogodka je voznik zaradi posledic nesreče umrl, njegovo truplo pa so prepeljali v Splošno bolnišnico Sisak, kjer bo opravljena obdukcija.

Otrok se bori za življenje

V avtomobilu so bili kot sopotniki 22-letnik, 20-letnica in njun otrok, ki so jim nudili zdravniško pomoč v Splošni bolnišnici Nova Gradiška, kjer so 22-letniku ugotovili lažje telesne poškodbe, 20-letnici hude telesne poškodbe, otrok pa je bil prepeljan na Kliniko za pediatrijo v Zagreb, kjer so ugotovili, da ima hude telesne poškodbe.

V zvezi s prometno nesrečo bo policija pristojnemu državnemu tožilstvu v Sisku poslala poročilo, sledi pa nadaljnja kriminalistična preiskava vseh okoliščin ter ugotavljanje morebitne odgovornosti staršev v zvezi z uporabo otroškega sedeža.