Znano, kako sta umrla Ana (20) in Aleksander (37): »Oba sta bila povsem polomljena«

Na Oddelku za patologijo Splošne bolnišnice v Čačku so včeraj opravili obdukcijo trupel Ane Radović (20) in Aleksandra Masalušića (37), ki sta umrla v hudi prometni nesreči v soteski pri Čačku . Po prvih ugotovitvah obducenta sta imela oba večkratne zlome kosti.

»Obdukcija je pokazala, da sta oba umrla zaradi številnih zlomov kosti. Praktično sta bila povsem polomljena. V medicini se to imenuje tudi ‘multipli zlomi’, takšni primeri pa niso pogosti. Zlomljene kosti lahko nato ogrožajo notranje organe, saj jih lahko prerežejo kot nož ali meč. Ko rebro prebode pljuča ali srce, kar je najpogostejši primer, so možnosti za preživetje skoraj nične,« pravi vir ter dodaja, da je po teh ugotovitvah smrt nastopila takoj, piše Kurir.

Spomnimo, Ana in njen prijatelj, ki je vozil audija, sta v nedeljo okoli 19. ure zapeljala z magistralne ceste Požega–Čačak, v bližini jezera Međuvršje. Njuno vozilo so reševalci našli šele po treh dneh. Domneva se, da je voznik »poravnal« ovinek in namesto da bi zavil levo, zapeljal za zaščitno ograjo ter se naravnost zaletel v betonski prepust ob cesti. Avto je nato padel v več kot dva metra globoko betonsko poglobitev in tam obtičal. Zaradi silovitosti trčenja je bil sprednji del vozila popolnoma uničen.

Truplo pokojne mladenke je njena družina včeraj prevzela iz bolnišnice v Čačku, danes pa so jo pokopali na pokopališču na Zlatiboru, kjer je živela. Posmrtne ostanke Aleksandra je njegova družina prevzela danes dopoldne.