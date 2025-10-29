Zoper varnostnike, ki so v Poreču pretepli 19-letnega Slovenca Tea, vložili obtožbo

Občinsko državno odvetništvo v Pazinu je na tamkajšnje občinsko sodišče vložilo obtožnico zoper šest varnostnikov, ki so 25. julija pred klubom v Poreču brutalno pretepli 19-letnika z Vrhnike in ga hudo poškodovali. Ko je padel in izgubil zavest, so ga odpeljali v bližnjo ulico in tam pustili.

Trem obdolžencem so zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja podaljšali pripor, dva mlajša sta v hišnem priporu.

Obtožnica je vložena zoper šest hrvaških državljanov (rojenih v letih 1996, 1985, 1978, 2004, 1998 in 2001) zaradi kaznivega dejanja hude telesne poškodbe po 118. členu 1. odstavka kazenskega zakonika. Po obtožnici so v noči na 25. julij 2025 pred nočnim klubom Saints & Sinner v Poreču skupaj in z namenom povzročitve hude telesne poškodbe 19-letnega državljana Slovenije večkrat udarili po telesu in glavi z rokami in nogami. Mladenič je nato padel na tla in izgubil zavest, napadalci pa so ga nato odnesli na bližnjo ulico in tam pustili, poročajo hrvaški mediji.

Na zahtevo tožilstva je Občinsko sodišče v Pazinu podaljšalo pripor trem obdolžencem (1996, 1985 in 1978) zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja, medtem ko sta bila dva mlajša (2004 in 2001) iz istega razloga zadržana v hišnem priporu.

Spomnimo, Teo, 19-letnik z Vrhnike, je dan pred brutalnim pretepom delal kot študent pri NK Olimpija, kjer pomaga pri organizaciji tekem. Istega dne se je s prijatelji odločil odpotovati v Poreč, da bi si ogledal nastop bosanskega glasbenega dua Jala Brat & Buba Corelli v nočnem klubu Saint & Sinner. Namesto zabavnega večera se je zanj noč končala v bolniški postelji v Pulju. Zaradi brutalnega pretepa je utrpel hude telesne poškodbe, zaradi katerih je bil hospitaliziran najprej v puljski bolnišnici, nato v ljubljanskem kliničnem centru.