  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HEROJ V AKCIJI

Župan junak: iztrgal pištolo roparju, potem še mačeto in ustavil grozljiv napad (VIDEO)

Policijska uprava Niš je potrdila, da so zaradi poskusa ropa aretirali osebo, in sicer v rekordno kratkem času.
Župan Niša v akciji FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
Župan Niša v akciji FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
A. G.
 2. 2. 2026 | 15:12
1:56
A+A-

Župan mesta Niš v Srbiji Dragoslav Pavlović je sinoči preprečil rop v drogeriji na ulici Uroša Predića v Nišu. Napadalec, oborožen s pištolo in mačeto, je poskušal izsiljevati denar, a je župan Pavlović pogumno ukrepal. Ko je napadalec vstopil v drogerijo, je zahteval denar in s pištolo v roki grozil z besedami »daj denar« in »ubil te bom«. Pavlović je takoj reagiral, iztrgal napadalcu pištolo iz roke in jo odvrgel, s čimer je preprečil nadaljnje nasilje.

Napadalec je pri sebi imel tudi mačeto, s katero je poskušal ogroziti osebje, medtem ko je potiskal blagajno, računalnik in drugo opremo. Po tem, ko so ga povsem razorožili, so ga izgnali iz drogerije in takoj obvestili policijo. Policijska uprava Niš je potrdila, da so zaradi poskusa ropa aretirali osebo Lj. M., in sicer v rekordno kratkem času. Preiskava vseh okoliščin incidenta še poteka, poroča Mondo.

Nasveti policije

Policija svetuje, kako ravnati v primeru oboroženega ropa:

  • Ostanite mirni in ne ogrožajte svoje varnosti; denar in predmeti niso vredni življenja.
  • Sledite navodilom napadalca, kolikor je mogoče, brez upiranja ali provokacije.
  • Poskušajte si zapomniti čim več podrobnosti o napadalcu (opis, oblačila, orožje, smer bega).
  • Takoj po incidentu obvestite policijo in ostanite na varni razdalji.
  • Če je mogoče, diskretno sprožite alarm ali opozorite varnostno osebje.
  • Ne poskušajte herojsko premagati napadalca, če niste usposobljeni; varnost osebja in strank je prioriteta. 

Preberite še:

image_alt
V Srbiji kmalu obvezno služenje, jeseni vpisovanje vojaških obveznikov

image_alt
Srbska političarka udarila po Prebiliču, potem ko je izjavil: Takšne stvari se niso dogajale niti v jugoslovanskem režimu

image_alt
Se Balkan pripravlja na vojno?! Na Hrvaškem prvi naborniki začnejo urjenje marca, Srbija jim je tik za petami
 

Več iz teme

žipanpolicijaropincidentnapadoborožen ropSrbijaNiš
ZADNJE NOVICE
17:31
Bulvar  |  Tuji trači
TUDI NJEGOVA MAMA POD PRITISKOM

Škandal na dvoru: aretirali sina norveške princese in to še pred jutrišnjim začetkom sojenje zaradi obtožb posilstva

Sooča se z obtožbami posilstva, nasilja v družini in napadov na bivša dekleta.
2. 2. 2026 | 17:31
17:30
Bulvar  |  Zanimivosti
NAŠEL REŠITEV

Kombi popolnoma umazan, a poglejte, kako je »očistil« registrsko tablico

Ena od stvari, ki pozimi jezijo voznike, je tudi to, kako hitro se avtomobili umažejo.
2. 2. 2026 | 17:30
17:08
Bulvar  |  Domači trači
12. SEZONA

Nocoj začetek Kmetije, pričakovanja gledalcev visoka, kdo bo preživel prve dni

Voditeljica Natalija Bratkovič je priznala, da še sama ne morem verjeti, kaj se dogaja.
2. 2. 2026 | 17:08
17:00
Bulvar  |  Suzy
SPRETNI OČKA

Luka Šulić: Palačinke za vse! (Suzy)

Skrbni oče je nahranil svoje lačne potomce.
2. 2. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
VRNE SE V FAZO DOKAZOVANJA

Ste slišali, kaj se je zgodilo na sojenje za smrt dvoletnika, ki je pri Preboldu v peklenski vročini umiral v avtu?

Sojenje se bo nadaljevalo 2. ali 13. marca.
2. 2. 2026 | 17:00
16:47
Novice  |  Svet
BITCOIN

Najbolj znana digitalna valuta na najnižji ravni v zadnjih devetih mesecih

Tečaj bitcoina je v zadnjih dneh potiskala navzdol rast ameriškega dolarja.
2. 2. 2026 | 16:47

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki