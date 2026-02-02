Župan junak: iztrgal pištolo roparju, potem še mačeto in ustavil grozljiv napad (VIDEO)

Župan mesta Niš v Srbiji Dragoslav Pavlović je sinoči preprečil rop v drogeriji na ulici Uroša Predića v Nišu. Napadalec, oborožen s pištolo in mačeto, je poskušal izsiljevati denar, a je župan Pavlović pogumno ukrepal. Ko je napadalec vstopil v drogerijo, je zahteval denar in s pištolo v roki grozil z besedami »daj denar« in »ubil te bom«. Pavlović je takoj reagiral, iztrgal napadalcu pištolo iz roke in jo odvrgel, s čimer je preprečil nadaljnje nasilje.

Napadalec je pri sebi imel tudi mačeto, s katero je poskušal ogroziti osebje, medtem ko je potiskal blagajno, računalnik in drugo opremo. Po tem, ko so ga povsem razorožili, so ga izgnali iz drogerije in takoj obvestili policijo. Policijska uprava Niš je potrdila, da so zaradi poskusa ropa aretirali osebo Lj. M., in sicer v rekordno kratkem času. Preiskava vseh okoliščin incidenta še poteka, poroča Mondo.

Nasveti policije

Policija svetuje, kako ravnati v primeru oboroženega ropa:

Ostanite mirni in ne ogrožajte svoje varnosti; denar in predmeti niso vredni življenja.

Sledite navodilom napadalca, kolikor je mogoče, brez upiranja ali provokacije.

Poskušajte si zapomniti čim več podrobnosti o napadalcu (opis, oblačila, orožje, smer bega).

Takoj po incidentu obvestite policijo in ostanite na varni razdalji.

Če je mogoče, diskretno sprožite alarm ali opozorite varnostno osebje.

Ne poskušajte herojsko premagati napadalca, če niste usposobljeni; varnost osebja in strank je prioriteta.

