V torek je zagorel osebni avto, ki ga je domnevno uporabljala županja Varaždinskih Toplic Dragica Ratković, v požaru pa je bilo električno vozilo znamke mercedes v celoti uničeno. Kriminalisti, ki so preiskovali vzrok požara, pa so ugotovili, da ga ni povzročila tehnična okvara, temveč naklepno dejanje.

Za zdaj še neznani storilec je po pokrovu motorja polil vnetljivo tekočino in jo nato prižgal, piše portal Varaždinski.hr. Ogenj se je kmalu razširil na celotno zunanjost in tudi notranjost avtomobila, katerega večji del je popolnoma zgorel. Ogenj se je razširil tudi na sosednje parkirano vozilo, ki je bilo v lasti 24-letne ženske. Zgorel je zadnji desni del avtomobila, poškodovana pa je bila tudi fasada bližnje stanovanjske hiše.

Lastnici drugega poškodovanega avtomobila je na kraju dogodka zaradi šoka, ki ga je utrpela, pomagala ekipa oddelka za nujno medicinsko pomoč.

Pri gašenju požara je sodelovalo 19 gasilcev gasilske enote Varaždinske Toplice s petimi vozili. Njihovo pravočasno posredovanje je preprečilo nadaljnje širjenje požara na bližnji stanovanjski objekt, piše Dnevnik.hr. Skupna materialna škoda še ni ugotovljena, policija nadaljuje kriminalistično preiskavo, da bi našla odgovorno osebo, ki je požar podtaknila. Policisti so napovedali, da bodo na pristojno državno tožilstvo vložili kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja življenja in premoženja s splošno nevarnim dejanjem ali sredstvom, še pišejo hrvaški mediji.