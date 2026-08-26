Zverinstvo na Kosovem: v 9. mesecu nosečnosti ustrelil ženo, nato še sebe, a preživel (FOTO)

V vasi Kravoserija pri Mališevu se je zgodila huda družinska tragedija, v kateri je življenje izgubila 25-letna nosečnica Jetlira Fonići. Po navedbah policije in tožilstva je za njen umor osumljen njen 26-letni mož Egzon Bitići. Ženska je bila v devetem mesecu nosečnosti.

Primer so policiji prijavili 23. avgusta okoli 23.20. Policisti so po prihodu na kraj v spalnici družinske hiše našli zakonca hudo ranjena s strelnim orožjem. Obema so takoj nudili zdravniško pomoč, nato pa so ju odpeljali v Klinični center Univerze na Kosovu. 25-letnica je kljub prizadevanjem zdravnikov podlegla hudim poškodbam. Njen mož si je zadal hude poškodbe in ostaja v težkem stanju, a je preživel.

Po dosedanjih ugotovitvah naj bi Bitići najprej ustrelil svojo nosečo ženo, nato pa še sebe. Policisti so med ogledom kraja našli in zasegli tudi strelno orožje, za katero sumijo, da je bilo uporabljeno pri zločinu. Preiskava okoliščin tragedije se nadaljuje.