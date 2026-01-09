  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OGORČENJE IN PROTESTI

Zvezni agent ustrelil 37-letno mamo

Uboj je sprožil ogorčenje in proteste po vseh ZDA. Oblast poskuša Macklin Good prikazati kot teroristko.
Renee Nicole Macklin Good je bila mamo treh otrok, ki se je v Minneapolis preselila pred kratkim. FOTO: X

Renee Nicole Macklin Good je bila mamo treh otrok, ki se je v Minneapolis preselila pred kratkim. FOTO: X

Zvezni uradniki trdijo, da je ogrožala agente. FOTO: Stephen Maturen Getty Images Via Afp

Zvezni uradniki trdijo, da je ogrožala agente. FOTO: Stephen Maturen Getty Images Via Afp

Na kraju uboja so se v znak protesta takoj začeli zbirati njeni sokrajani. FOTO: Tim Evans/Reuters

Na kraju uboja so se v znak protesta takoj začeli zbirati njeni sokrajani. FOTO: Tim Evans/Reuters

Renee Nicole Macklin Good je bila mamo treh otrok, ki se je v Minneapolis preselila pred kratkim. FOTO: X
Zvezni uradniki trdijo, da je ogrožala agente. FOTO: Stephen Maturen Getty Images Via Afp
Na kraju uboja so se v znak protesta takoj začeli zbirati njeni sokrajani. FOTO: Tim Evans/Reuters
 S. F.
 9. 1. 2026 | 07:05
1:51
A+A-

V sredo je agent ameriške zvezne Službe za priseljevanje in carine (ICE) v mestu Minneapolis ubil 37-letno Renee Nicole Macklin Good, mamo treh otrok, ki se je v Minneapolis preselila pred kratkim. Pred šolo je odložila šestletnega sina iz drugega zakona – ima še dva otroka iz prvega zakona – in se s svojim sedanjim partnerjem vozila domov. Potem sta na zasneženi ulici naletela na skupino agentov ICE.

Videoposnetek, ki so ga posneli mimoidoči in objavili na družbenih omrežjih, prikazuje policista, ki se približuje njenemu avtomobilu, zahteva, naj odpre vrata, in prime za kljuko. Ko začne avto voziti naprej, drugi policist ICE, ki je stal pred vozilom, izvleče orožje in od blizu ustreli vsaj dva naboja v vozilo oziroma v voznico.

3 otroke je zapustila Renee Nicole

Na posnetku ni videti, da bi bil kateri koli agent v kakršni koli nevarnosti. A ministrica za domovinsko varnost ZDA Kristi Noem je novinarjem dejala, da je šlo za samoobrambo pred terorističnim dejanjem, ker da je voznica z vozilom napadla agente. Ameriški predsednik Donald Trump je dodal, da je čudež, da je agent še živ, in za vse obtožil radikalno levico.

Dogodek je sprožil proteste v mestu in veliko ogorčenje tamkajšnjih politikov. Župan Minneapolisa Jacob Frey je ministričin opis dogodka označil za popolno bedarijo, agentom ICE pa zabrusil, naj se poberejo iz mesta: »To, kar počnejo, ustvarja kaos in nezaupanje.«

Zvezni uradniki trdijo, da je ogrožala agente. FOTO: Stephen Maturen Getty Images Via Afp
Zvezni uradniki trdijo, da je ogrožala agente. FOTO: Stephen Maturen Getty Images Via Afp
Na kraju uboja so se v znak protesta takoj začeli zbirati njeni sokrajani. FOTO: Tim Evans/Reuters
Na kraju uboja so se v znak protesta takoj začeli zbirati njeni sokrajani. FOTO: Tim Evans/Reuters

Prebivalcem Minneapolisa so se pridružili na protestih v številnih drugih mestih po ZDA.

Več iz teme

Renee Nicole Macklin GoodZDAiceuboj
ZADNJE NOVICE
09:15
Novice  |  Slovenija
JELKA GODEC

Janševa Jelka brutalno o odhodu 3 ortopedov: »To popraviti bo hudičevo težko«, Golob pa ni zaskrbljen (VIDEO)

Jelka Godec se je odzvala na zadnje kadrovske spremembe na ortopediji UKC Ljubljana, medtem premier zaupa vodstvu UKC, da bo zagotovilo izvajanje programa ortopedije.
9. 1. 2026 | 09:15
09:10
Novice  |  Svet
SITUACIJA SE ZAOSTRUJE

Iran v plamenih besa: režim ugasnil internet, množice kričijo »Smrt Islamski republiki!«

Če režim potrebuje temo, da preživi, koliko časa še lahko zdrži pred lastnim ljudstvom?
9. 1. 2026 | 09:10
09:06
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
VEČ OBOROŽENIH ROPOV

Balkanci ropali po Obali

Koprski kriminalisti preiskali več oboroženih ropov iz poletja 2024. Trojico tujih državljanov so kazensko ovadili tožilstvu.
9. 1. 2026 | 09:06
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
DUHOVNI NASVET

Shana: Ali boste živeli svojo resnico? (Suzy)

Leto 2025 je bilo alkimistična peč, v kateri se je stara karma topila v svetlobi razumevanja.
9. 1. 2026 | 09:00
08:59
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Viralen trik za pse obnorel splet: poglejte, kaj lastniki po sprehodu počnejo doma

Preprost zimski trik za lastnike psov: kako s kuhinjskim pripomočkom hitro odstraniti sneg z dlake in se izogniti mokrim tlem doma.
9. 1. 2026 | 08:59
08:57
Lifestyle  |  Polet
POZOR, KIDANJE JE LAHKO NEVARNO

Čiščenje snega lahko resno ogrozi srce! Preverite ali ste med ogroženimi

Telesno aktivni starejši posamezniki brez znanih srčnih težav se lahko sami odločijo za čiščenje snega, vendar naj to počnejo postopno, brez pretiravanja in z rednimi odmori.
Miroslav Cvjetičanin9. 1. 2026 | 08:57

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki