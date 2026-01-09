Zvezni agent ustrelil 37-letno mamo

V sredo je agent ameriške zvezne Službe za priseljevanje in carine (ICE) v mestu Minneapolis ubil 37-letno Renee Nicole Macklin Good, mamo treh otrok, ki se je v Minneapolis preselila pred kratkim. Pred šolo je odložila šestletnega sina iz drugega zakona – ima še dva otroka iz prvega zakona – in se s svojim sedanjim partnerjem vozila domov. Potem sta na zasneženi ulici naletela na skupino agentov ICE.

Videoposnetek, ki so ga posneli mimoidoči in objavili na družbenih omrežjih, prikazuje policista, ki se približuje njenemu avtomobilu, zahteva, naj odpre vrata, in prime za kljuko. Ko začne avto voziti naprej, drugi policist ICE, ki je stal pred vozilom, izvleče orožje in od blizu ustreli vsaj dva naboja v vozilo oziroma v voznico.

3 otroke je zapustila Renee Nicole

Na posnetku ni videti, da bi bil kateri koli agent v kakršni koli nevarnosti. A ministrica za domovinsko varnost ZDA Kristi Noem je novinarjem dejala, da je šlo za samoobrambo pred terorističnim dejanjem, ker da je voznica z vozilom napadla agente. Ameriški predsednik Donald Trump je dodal, da je čudež, da je agent še živ, in za vse obtožil radikalno levico.

Dogodek je sprožil proteste v mestu in veliko ogorčenje tamkajšnjih politikov. Župan Minneapolisa Jacob Frey je ministričin opis dogodka označil za popolno bedarijo, agentom ICE pa zabrusil, naj se poberejo iz mesta: »To, kar počnejo, ustvarja kaos in nezaupanje.«

Zvezni uradniki trdijo, da je ogrožala agente. FOTO: Stephen Maturen Getty Images Via Afp

Na kraju uboja so se v znak protesta takoj začeli zbirati njeni sokrajani. FOTO: Tim Evans/Reuters

Prebivalcem Minneapolisa so se pridružili na protestih v številnih drugih mestih po ZDA.