10.000 korakov na dan – čarobna številka ali mit?

Precej ljudi vsako jesen prime, da bi s čudežno številko prišli do zdravja. Bolje zapisano: z mitom. Dobro je, da ima ta mit kar nekaj dobre vsebine.

Pametna ura pokaže 8617 korakov. Manjka jih še 1383. Gremo še enkrat okoli bloka? Če verjamemo enemu najbolj razširjenih zdravstvenih priporočil, bi skoraj morali. Deset tisoč korakov na dan je postalo nekaj podobnega kot dva litra vode: številka, ki jo poznamo vsi. Toda telo ne zna šteti do 10.000. In tudi znanost te številke ne pozna kot čarobne meje. Od kod sploh 10.000? Presenetljivo: ne iz velike medicinske raziskave. Številka se je razširila z japonskimi števci korakov v šestdesetih letih prejšnjega stoletja in se sčasoma spremenila v priročen cilj. Deset tisoč je lepo, okroglo in lahko zapomljivo. A tudi pri 9999 korakih nismo zdravstveno neuspešni.

Deset tisoč je še vedno odličen cilj za človeka, ki ga brez težav dosega. FOTO: Oscar Wong/Getty Images

Znanost ima dobro novico: že 7000 korakov na dan je povezanih s pomembnimi zdravstvenimi koristmi. V primerjavi z ljudmi, ki so naredili okoli 2000 korakov dnevno, imajo tisti, ki jih naredijo 7000, 47 odstotkov nižje tveganje za prezgodnjo smrt, 25 odstotkov nižje tveganje za pojav srčno-žilnih bolezni in 38 odstotkov nižje tveganje za demenco. Tudi pri depresivnih simptomih in sladkorni bolezni tipa 2 so raziskovalci našli ugodne povezave.

Največ pridobijo tisti, ki se gibajo najmanj. To je morda najpomembnejše sporočilo. Koristi se ne začnejo pri 10.000. Niti pri 7000. V isti analizi je bilo že 4000 korakov v primerjavi z 2000 povezanih s približno 36 odstotki nižjim tveganjem za smrt zaradi vseh vzrokov. Vsakih dodatnih tisoč korakov je pomembnih, največji preskok pa praviloma naredimo, ko iz skoraj nič gibanja pridemo do nekoliko več.

Že 7000 korakov na dan je povezanih s pomembnimi zdravstvenimi koristmi.

Naj torej pri 7000 nehamo hoditi? Seveda ne. Pri nekaterih zdravstvenih izidih so bile dodatne koristi vidne tudi nad 7000 koraki. Deset tisoč je še vedno odličen cilj za človeka, ki ga brez težav dosega. Ni pa treba zvečer korakati po dnevni sobi samo zato, ker ura kaže 9742. Veliko pomembnejše sporočilo je preprostejše: 10.000 ni čarobna številka. Vsak korak šteje. In če jih danes naredimo več kot včeraj, smo najbrž krenili v pravo smer.