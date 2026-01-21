  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA LISEC

21. vinogradniški pohod v snegu

Društvo vinogradnikov Lisec Dobrnič je bilo ustanovljeno leta 2003, minulo soboto so že tradicionalno zbrali svoje prijatelje.
Domači vinogradniki so bili dobri gostitelji. Foto: Alojz Mohorčič

Domači vinogradniki so bili dobri gostitelji. Foto: Alojz Mohorčič

Zjutraj so odšli na pot. Foto: Alojz Mohorčič

Zjutraj so odšli na pot. Foto: Alojz Mohorčič

S postanki je lažje premagati 11 ali 14 kilometrov. Foto: Alojz Mohorčič

S postanki je lažje premagati 11 ali 14 kilometrov. Foto: Alojz Mohorčič

Mrzlo vreme je malce zdesetkalo vrste pohodnikov. Foto: Alojz Mohorčič

Mrzlo vreme je malce zdesetkalo vrste pohodnikov. Foto: Alojz Mohorčič

Po koncu pohoda še druženje pred društveno zidanico Foto: Alojz Mohorčič

Po koncu pohoda še druženje pred društveno zidanico Foto: Alojz Mohorčič

Domači vinogradniki so bili dobri gostitelji. Foto: Alojz Mohorčič
Zjutraj so odšli na pot. Foto: Alojz Mohorčič
S postanki je lažje premagati 11 ali 14 kilometrov. Foto: Alojz Mohorčič
Mrzlo vreme je malce zdesetkalo vrste pohodnikov. Foto: Alojz Mohorčič
Po koncu pohoda še druženje pred društveno zidanico Foto: Alojz Mohorčič
Drago Perko
 21. 1. 2026 | 18:00
A+A-

Vinogradi v tej zimski idili počivajo. Vinogradniki in vinogradnice malce manj. Tudi zato so se na Dolenjskem spet zbrali ljudje dobre volje, saj je tamkajšnje Društvo vinogradnikov Lisec Dobrnič pripravilo že 21. vinogradniški pohod na Lisec.

Zjutraj so odšli na pot. Foto: Alojz Mohorčič
Zjutraj so odšli na pot. Foto: Alojz Mohorčič

»Kot doslej vsako leto na drugo soboto v januarju so se tudi letos zbrali pohodniki ob 8. uri na Jurjevi domačiji na Občinah. Bilo jih je okoli 100, to je precej manj kot prejšnja leta. Verjetno jih je odvrnila slaba vremenska napoved – poledica. Vendar ceste so bile urejene, posoljene, tako da so se prisotni pohodniki srečno pripeljali na start. Pa tudi člani PGD Občine so poskrbeli, da je bil sneg na njihovih parkiriščih odstranjen in ni bilo težav s parkiranjem,« je povedala predsednica društva Anica Maraž.

S postanki je lažje premagati 11 ali 14 kilometrov. Foto: Alojz Mohorčič
S postanki je lažje premagati 11 ali 14 kilometrov. Foto: Alojz Mohorčič

Pohod je vodil Alojz Mohorčič. Po stezici so šli zbrani do vasi Krušni Vrh, kjer so jih vaščani na prvi pohodni postojanki pričakali z domačimi dobrotami in toplimi napitki. Pohodniki so nato pot zadovoljno nadaljevali mimo Babne Gore in prispeli do ranča Skauba, kjer so jih pričakali družinski člani Gorc. Po počitku in še enem okrepčilu so se povzpeli na Kozjak (456 m nadmorske višine). Nato so se spustili v dolino skozi vas Dolenje Kamenje in pot nadaljevali po gozdnih poteh do gore Lisec. Tu so se najbolj vztrajni, z boljšo kondicijo, povzpeli po snegu na vrh Lisca (565 m), ostali pa so pot nadaljevali po gozdni poti in kot prvi prispeli do Liške zidanice.

Mrzlo vreme je malce zdesetkalo vrste pohodnikov. Foto: Alojz Mohorčič
Mrzlo vreme je malce zdesetkalo vrste pohodnikov. Foto: Alojz Mohorčič

Pot je bila dolga 11,5 kilometra, tisti bolj vztrajni in pri močeh, ki so šli na vrh Lisca in nato do Liške zidanice, pa so prehodili 14 kilometrov. Na cilju pred lično urejeno zidanico so nazdravili in si privezali dušo: člani društva so poskrbeli za jedačo in pijačo, pa tudi pogreli so vse pohodnike. Po krajšem druženju se je polovica pohodnikov odločila za odhod z avtobusom do Občin, ostali pa so se razkropili po zidanicah in nadaljevali druženje ali pa se peš vrnili na Občine do svojih avtomobilov.

Po koncu pohoda še druženje pred društveno zidanico Foto: Alojz Mohorčič
Po koncu pohoda še druženje pred društveno zidanico Foto: Alojz Mohorčič

»Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali pri izvedbi,« je sklenila pohod Anica Maraž. Še kak mesec in začela se bodo prva dela v vinogradu. In potem tja naprej vse do septembra, ko bo na vrsti nova trgatev, novembra pa še tradicionalni Martinov pohod.

Več iz teme

pohodništvopohodLisecvinogradniki
ZADNJE NOVICE
19:48
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
MAFIJSKI POSLI

Brutalna likvidacija: vodjo kartela in nekdanjega nogometaša našli do polovice zakopanega v snegu (VIDEO)

Živko Bakić je bil perspektiven nogometaš, nato je delal kot prodajalec luksuznih vil, kar je bilo popolna krinka za vstop v narkoposel.
21. 1. 2026 | 19:48
19:28
Bulvar  |  Tuji trači
ZAPLESALA STA

Navihani princ Harry: poglejte, kaj je storil ženi (VIDEO)

Zakonca sta sproščeno zaplesala na trati pred njuno hišo v sončni Kaliforniji.
21. 1. 2026 | 19:28
19:08
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
MNOŽIČNE UGRABITVE

Oboroženi moški med mašo vdrli v cerkvi in ugrabili 163 vernikov

Ameriški predsednik Donald Trump je lani začel groziti s posredovanjem v Nigeriji, češ da so kristjani v tej državi ogroženi oz. da jim grozi genocid.
21. 1. 2026 | 19:08
19:03
Novice  |  Svet
SVETOVNI GOSPODARSKI FORUM

Trump v Davosu: »Brez nas bi danes vsi vi govorili nemško in morda malce japonsko«

Izpostavil je še, da so ZDA med drugo svetovno vojno ubranile Grenlandijo in jo nato vrnile Danski, kar da je bila velika napaka.
21. 1. 2026 | 19:03
18:43
Novice  |  Slovenija
ŠKANDAL?

Znani komentator brutalno nad Janšo! Padli očitki o hujskanju Slovencev po rasnem ključu

Igor Pribac se pritožuje, ker naj bi šef SDS s citiranjem ustave promoviral gesla skrajne desnice.
21. 1. 2026 | 18:43
18:28
Novice  |  Slovenija
DIGITALNA VARNOST

Če na spletu počnete to, tvegate, da vam bodo ukradli podatke

Digitalni nakupi prinašajo udobje in večjo izbiro, hkrati pa zahtevajo več pozornosti pri ravnanju s plačilnimi sredstvi.
Kaja Grozina21. 1. 2026 | 18:28

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki