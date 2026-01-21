21. vinogradniški pohod v snegu

Vinogradi v tej zimski idili počivajo. Vinogradniki in vinogradnice malce manj. Tudi zato so se na Dolenjskem spet zbrali ljudje dobre volje, saj je tamkajšnje Društvo vinogradnikov Lisec Dobrnič pripravilo že 21. vinogradniški pohod na Lisec.

Zjutraj so odšli na pot. Foto: Alojz Mohorčič

»Kot doslej vsako leto na drugo soboto v januarju so se tudi letos zbrali pohodniki ob 8. uri na Jurjevi domačiji na Občinah. Bilo jih je okoli 100, to je precej manj kot prejšnja leta. Verjetno jih je odvrnila slaba vremenska napoved – poledica. Vendar ceste so bile urejene, posoljene, tako da so se prisotni pohodniki srečno pripeljali na start. Pa tudi člani PGD Občine so poskrbeli, da je bil sneg na njihovih parkiriščih odstranjen in ni bilo težav s parkiranjem,« je povedala predsednica društva Anica Maraž.

S postanki je lažje premagati 11 ali 14 kilometrov. Foto: Alojz Mohorčič

Pohod je vodil Alojz Mohorčič. Po stezici so šli zbrani do vasi Krušni Vrh, kjer so jih vaščani na prvi pohodni postojanki pričakali z domačimi dobrotami in toplimi napitki. Pohodniki so nato pot zadovoljno nadaljevali mimo Babne Gore in prispeli do ranča Skauba, kjer so jih pričakali družinski člani Gorc. Po počitku in še enem okrepčilu so se povzpeli na Kozjak (456 m nadmorske višine). Nato so se spustili v dolino skozi vas Dolenje Kamenje in pot nadaljevali po gozdnih poteh do gore Lisec. Tu so se najbolj vztrajni, z boljšo kondicijo, povzpeli po snegu na vrh Lisca (565 m), ostali pa so pot nadaljevali po gozdni poti in kot prvi prispeli do Liške zidanice.

Mrzlo vreme je malce zdesetkalo vrste pohodnikov. Foto: Alojz Mohorčič

Pot je bila dolga 11,5 kilometra, tisti bolj vztrajni in pri močeh, ki so šli na vrh Lisca in nato do Liške zidanice, pa so prehodili 14 kilometrov. Na cilju pred lično urejeno zidanico so nazdravili in si privezali dušo: člani društva so poskrbeli za jedačo in pijačo, pa tudi pogreli so vse pohodnike. Po krajšem druženju se je polovica pohodnikov odločila za odhod z avtobusom do Občin, ostali pa so se razkropili po zidanicah in nadaljevali druženje ali pa se peš vrnili na Občine do svojih avtomobilov.

Po koncu pohoda še druženje pred društveno zidanico Foto: Alojz Mohorčič

»Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali pri izvedbi,« je sklenila pohod Anica Maraž. Še kak mesec in začela se bodo prva dela v vinogradu. In potem tja naprej vse do septembra, ko bo na vrsti nova trgatev, novembra pa še tradicionalni Martinov pohod.