  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZELENICA

90 minut odtajalo hladne odnose

11. junija bo prva tekma, uvod v največji SP v zgodovini, države gostiteljice so tri, ZDA, Mehika, Kanada, ekip je 48
Gianni Infantino je bil jasen, Iran bo igral v ZDA. Foto: AFP
Gianni Infantino je bil jasen, Iran bo igral v ZDA. Foto: AFP
Drago Perko
 9. 5. 2026 | 18:00
5:00
A+A-

Še dober mesec je do začetka 23. svetovnega nogometnega prvenstva, 11. junija bo prva tekma, in sicer med Mehiko in Južnoafriško republiko. To bo uvod v največji SP v zgodovini, države gostiteljice so tri, ZDA, Mehika, Kanada, med 48 izbranimi ekipami je tudi Iran, ki bo sedmič igral med svetovno elito. Čeprav iz ZDA že vse od napada na Iran prihajajo ideje, da Irancev na svetovnem prvenstvu ne bi bilo.

Lobiral za Italijo

»Potrjujem, da sem Trumpu in predsedniku Fife Gianniju Infantinu, ki jih doživljate kot svoje, predlagal, da Italija zamenja Iran na svetovnem prvenstvu. Sem rojeni Italijan in bi mi bila velika želja videti Azzurre na turnirju, ki ga gostijo ZDA. S štirimi naslovi imajo dovolj zgodovine, da bi si zaslužili uvrstitev,« je pred dnevi na glas povedal Paolo Zampolli, italijansko-ameriški poslovnež, nepremičninar, nekdanji modni agent z vidno vlogo v newyorškem družbenem in poslovnem svetu. Zdi se, da je bilo ob tej izjavi še najbolj nerodno Italijanom, ki so v dodatnih kvalifikacijah izpadli proti Bosni in Hercegovini. Spet so se oglasili v Iranu. Predsednik Iranske nogometne zveze Mehdi Taj je prepričan, da bo država na turnirju sodelovala. Zaradi viharja v kozarcu vode se je oglasila tudi Fifa, mednarodna nogometna zveza. »Seveda bo Iran sodeloval na letošnjem SP in seveda bo igral v ZDA. Razlog je zelo preprost, dragi prijatelji, saj se moramo združiti, moramo združiti ljudi,« je na 76. Fifinem kongresu poudaril Infantino, prvi mož Fife.

Spomin na leto 1998

Iran bo predtekmovanje odigral v Seattlu in Ingelwoodu. V izločilnih bojih bi se lahko celo srečali z Američani. Ob tem spomin odide v leto 1998, ko je bilo prav nogometno igrišče tisto, ki je vsaj 90 minut malce odtajalo do tedaj ledeno hladne odnose med državama.

Moramo se združiti, moramo združiti ljudi.

»To je naša najpomembnejša tekma v zgodovini nogometa in edina na tem svetovnem prvenstvu, ki jo moramo dobiti. Nogomet sicer ni politika, pritiski pa so tako veliki, da se v primeru poraza ne bomo mogli z dvignjenimi glavami vrniti v domovino,« je že pred srečanjem dejal tedanji ameriški napadalec Eric Wynalda. To je bila tekma, ki je ni nihče želel izgubiti. Ekipi sta se merili v skupinskem delu, tekma je bila 21. junija, prizorišče Lyon. Tekma je bila izjemno odmevna zaradi politične napetosti med ZDA in Iranom, ki je izvirala iz desetletij slabih odnosov po iranski revoluciji leta 1979, krizi s talci in drugih konfliktih. Kljub političnemu ozadju sta obe ekipi javno poudarjali športni in nepolitični značaj srečanja, tako je tudi bilo na zelenici. Še več: pred tekmo so iranski igralci Američanom podarili bele vrtnice, ameriška ekipa pa spominske zastavice, ekipi sta se skupaj fotografirali.

Iran bo vnovič med svetovno elito. Foto: Reuters
Iran bo vnovič med svetovno elito. Foto: Reuters

Američani so imeli večji del igre, vendar niso izkoristili priložnosti. Trikrat so zadeli okvir vrat, poleg tega pa zapravili še nekaj velikih priložnosti, tudi strel z dveh metrov, ki ga je ubranil vratar. Iranci so se večinoma branili in čakali na protinapade, a so bili na koncu učinkoviti – Hamid Estili je v 40. minuti za 1:0 zadel z glavo, Mehdi Mahdavikia pa v 84. minuti povišal na 2:0 po dolgem prodoru. ZDA, zanje je zabil Brian McBride (tekla je 86. minuta), kljub pritisku niso dosegle izenačenja, Iran pa je dosegel prvo zmago na svetovnih prvenstvih, kar je sprožilo veliko slavje doma. ZDA so bile po porazu izločene s turnirja. Iran je ohranil upe za napredovanje, a je potem v zadnjem krogu klonil pred Nemci in se poslovil od prvenstva. Kako bo letos, bomo videli. Odštevanje se nadaljuje, na Bližnjem vzhodu pa je orožje še vedno glasnejše kot nogometna žoga.

Peterica po azil

Pet igralk iranske ženske nogometne reprezentance je marca letos med turnirjem v Avstraliji zapustilo reprezentanco in zaprosilo za zaščito. Avstralska vlada jim je podelila humanitarne vizume, prejele so jih Zahra Ghanbari (kapetanka), Fatemeh Pasandideh, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh in Mona Hamoudi. Kot je poročal britanski Guardian, sta v Avstraliji ostali le dve, Fatemeh Pasandideh in Atefeh Ramezanisadeh, preostale so se vrnile v Iran. Obe trenirata z ekipo Brisbane Roar. Igralki sta izrazili hvaležnost Avstraliji, tamkajšnjim oblastem in iranski diaspori za podporo.

Več iz teme

svetovno prvenstvonogometZDAGianni InfantinoFifaSP v nogometu
ZADNJE NOVICE
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
ZELENICA

90 minut odtajalo hladne odnose

11. junija bo prva tekma, uvod v največji SP v zgodovini, države gostiteljice so tri, ZDA, Mehika, Kanada, ekip je 48
Drago Perko9. 5. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: jutri Luna oblikuje več pomembnih aspektov

Lunin prehod in harmonični aspekti za osebno rast.
9. 5. 2026 | 18:00
17:41
Bulvar  |  Zanimivosti
KAKO SE NE PARKIRA

Poglejte parkiranje, ki je sprožilo burne odzive z vseh koncev: »Kaj hupaš, pokliči pajka« (VIDEO)

Glasno je opozoril na nepravilno početje.
9. 5. 2026 | 17:41
17:18
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Ta astrološka znamenja se ne ujamejo

Astrologija razkriva, katera znamenja zodiaka se najtežje uskladijo.
9. 5. 2026 | 17:18
17:00
Bulvar  |  Suzy
KOLESARSKI DRES ZAMENJAL ZA SRAJCO

Meteorolog Andrej Velkavrh s kolesa po nagrado (Suzy)

Gledalci pri njem cenijo natančnost in sposobnost, da zahtevne procese razloži jasno, brez nepotrebnega zapletanja.
9. 5. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
LOVKE

Hočem biti najpametnejša entiteta, ki hodi po svetu

Gregor Štrasbergar - Štras ni zgolj frontman skupine MRFY, temveč njen glas v najširšem pomenu besede: interpret, opazovalec in včasih tudi tihi komentator generacije, ki se išče nekje med ironijo in iskrenostjo.
Danica Lovenjak9. 5. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SADJARSTVO

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
7. 5. 2026 | 15:57
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Nova generacija mladih slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SADJARSTVO

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
7. 5. 2026 | 15:57
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Nova generacija mladih slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Slovenci odkrivajo hitrejši način: čakanja je konec

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki