A bi bog potreboval parlament?

Včasih se mi zdi, da bi tudi vesolje moralo imeti zgornji in spodnji dom. Tako kot ga imajo denimo Angleži.

Itak, da je za vesolje odgovoren bog. To vedo vsi normalni ljudje.

Samo bog je namreč premalo, da bi lahko uredil vse, kar mu zakuhajo Zemljani.

Ko je nastopil svojo službo, je bilo na planetu še malo ljudi. Imel je sicer zahtevno, a precej lepo službo. Tu in tam je moral koga opozoriti, komu odpustiti grehe, kdaj pa kdaj narediti kakšen čudež.

Dokler je bilo tako, je bilo fino. Ravno prav za napisati Sveto pismo. Vsi so ga brali.

Sčasoma pa se je ljudi nabralo toliko, da je postajala njegova služba vse bolj zahtevna in vse manj lepa. Svetega pisma skoraj nihče več ne bere. Ker, a ne, bog ni več influencer prve lige.

Zato se mi ne zdi več tako čuden tisti stavek, ko ti kdo reče: »Tebi pa tudi bog ne more več pomagati.«

Ja, madona, kako pa naj, ko ima toliko dela?

Bog potrebuje pomočnike. Čim prej.

Morda spodnji in zgornji dom, kot imajo to Angleži.

Ker, a ne, dom je dom.

V spodnjem domu sedijo ljudje, ki jih izvoli ljudstvo, da bi govorili v njegovem imenu. V zgornjem pa tisti, ki naj bi imeli dovolj modrosti, da preprečijo neumnosti spodnjega.

Kar je lepa zamisel, dokler se ne izkaže, da imajo tudi zgoraj svoje neumnosti.

Pri Angležih to kar deluje.

Bi tudi v nebesih?

Predstavljam si, da bi bog nekega dne sklical prvo zasedanje nebeškega parlamenta.

V spodnji dom bi povabil predstavnike Zemljanov. Svoje poslance bi dobili tudi revni, bolni, osamljeni in vsi tisti, ki jih na Zemlji nihče več ne posluša.

Njihova naloga bi bila preprosta: bogu bi morali povedati, kaj se na Zemlji v resnici dogaja.

Ne tistega, kar govorijo politiki. Ampak tisto, kar ljudje občutijo, ko zvečer ugasnejo luč in ostanejo sami s svojimi skrbmi.

V zgornji dom pa bi povabil modrece, filozofe, svetnike in morda tudi kakšnega navadnega človeka, ki je vse življenje delal dobro, pa ga nihče ni opazil.

Ti bi morali presoditi, kaj je pravično, kaj pametno in kaj bi lahko povzročilo še večjo zmedo.

Bog bi si končno lahko malo oddahnil.

Vsaj tako bi mislil.

Potem pa bi prišlo prvo zasedanje.

Spodnji dom bi zahteval, naj se na Zemlji takoj odpravijo vojne, lakota, bolezni in krivice.

Zgornji dom bi se načeloma strinjal, vendar bi opozoril, da je treba najprej ustanoviti nekaj komisij in predvsem preveriti, ali odprava vojn, lakote in bolezni ne bi škodovala gospodarstvu.

Spodnji dom bi protestiral, češ da ljudje nimajo časa čakati.

Zgornji dom bi odgovoril, da se tako pomembnih stvari ne da reševati čez noč.

Nekdo bi zahteval predčasne volitve.

Drugi bi predlagal nezaupnico bogu, ker da že predolgo vodi vesolje brez ustreznega nadzora.

Tretji bi zahteval, da bog razkrije svoje premoženje.

Majhna kura, majhna jajca, mini možgani. Veliko kokodakanja.

Četrti pa bi ustanovil parlamentarno preiskovalno komisijo, ki bi ugotavljala, zakaj je ustvarjanje sveta trajalo šest dni, če bi ga lahko opravili v petih.

Bog bi vse skupaj nekaj časa potrpežljivo poslušal.

Potem bi globoko vzdihnil.

In se spomnil časov, ko sta bila na Zemlji samo Adam in Eva.

Ženske so imele petdesetodstotno zastopanost, kar je bil najbrž največji dosežek demokracije, še preden so jo sploh izumili.

Res je, tudi takrat so bile težave. Vegani pa jabolko pa to.

Ampak red je bil. Brez parlamenta.

»Zemlja je lepa,« bi si rekel bog. »Ampak ko sem jo ustvarjal, sem si eno vrsto zamislil precej naivno.«

Bolj ko jo je vzgajal, bolj je šla po svoje. Bolj ko jo je prepričeval o miru, bolj se je pobijala. In bolj ko se je pobijala, manj se je iz tega naučila.

»Meni tudi bog ne more več pomagati,« bi nazadnje zavzdihnil.

Potem bi se spomnil tistega starega človeškega pregovora: Pomagaj si sam in bog ti bo pomagal.

Ampak kaj naj si reče bog?

Pomagaj si sam in kdo ti bo pomagal?

Dolgo bi gledal na Zemljo in premišljeval, kje ga je pravzaprav polomil.

Morda že pri kuri?

Če bi svet ustvarjal še enkrat, bi morda najprej ustvaril kuro. Da bi videl, kaj se zgodi, če bitju daš veliko samozavesti, malo pameti in neustavljivo potrebo po oglašanju.

Potem bi ustvaril človeka.

In ugotovil, da je šel predaleč.

Še posebno takrat, ko si je neposrečeni model izmislil parlament. Kjer kokodakajo in nič ne povedo. In so za razliko od kur brez jajc.

Naše parlamentarne superkurjeke je očitno znesla pagatka. Pritlikava kura.

Majhna kura, majhna jajca, mini možgani. Veliko kokodakanja.

O imenih pa ne bi.

Zaradi varstva osebnih podatkov.