Aktivni večinoma ponoči

Orjaški afriški polži (Achatina fulica) res niso zahtevni hišni ljubljenčki, a potrebujejo ustrezen prostor s primerno temperaturo, visoko vlažnost in njim prilagojeno prehrano. Za enega ali dva je idealen zračen terarij z varnim pokrovom, saj so presenetljivo dobri plezalci. Dno naj prekriva nekaj centimetrov debela plast substrata, denimo kokosovih vlaken ali vrtne zemlje, ki omogoča kopanje in zadrževanje vlage. Substrat mora biti vlažen, vendar ne razmočen. Polži potrebujejo skrivališče, kamor se lahko umaknejo. Idealna temperatura zanje je od 22 do 26 stopinj Celzija, vlažnost, ki jo lahko vzdržujemo z vsakodnevnim rahlim pršenjem z vodo, naj bo približno od 70 do 80 odstotna. Neposredna sončna svetloba ni primerna, saj se lahko prostor na njej hitro pregreje.

Terarij naj bo vsaj trikrat daljši od dolžine polža.

Veliko zelenjave, previdno s sadjem

Osnova prehrane naj bo sveža zelenjava: radi imajo bučke, korenje, kumare, papriko, bučo, sladki krompir, brokoli, regrat in različno neškropljeno listnato zelenjavo. Sadje naj bo priboljšek, saj vsebuje veliko sladkorja. Primerne so manjše količine jabolka, hruške, banane, jagodičevja ali melone.

Povprečna življenjska doba je sedem let.

Zelo pomemben je kalcij, ki ga potrebujejo za rast in vzdrževanje hišice. V terariju naj imajo ves čas na voljo sipino kost oziroma drug varen vir kalcija.

Ker so večinoma aktivni ponoči, jim je hrano najbolje ponuditi zvečer. Ne dajemo jim slane, začinjene, predelane ali plesnive hrane. Izogibamo se tudi takšni, ki je bila obdelana s pesticidi. Vodo jim lahko ponudimo v zelo plitvi posodici, da se ne morejo utopiti. Pogosto jim sicer zadostuje že vlaga iz hrane in okolja.

Niso zahtevni hišni ljubljenčki, a potrebujejo ustrezen prostor s primerno temperaturo, visoko vlažnost in njim prilagojeno prehrano. FOTO: Evgeniy Romanov/500px/Getty Images

Ostanke hrane je treba sproti odstranjevati, substrat v terariju pa redno čistiti in menjati, prav tako je obvezno redno čiščenje celotnega bivališča, najbolje enkrat na teden, pri čemer ne uporabljamo agresivnih čistil. Polže lahko previdno vzamemo v roke, vendar morajo biti te čiste in brez ostankov mila, krem ali razkužila. Nikoli jih s podlage ne vlečemo na silo ali za hišico. Pomembno je še, da si po ukvarjanju z njimi roke temeljito umijemo.

Rastejo vse življenje in dosežejo tudi 20 centimetrov.

Možna samooploditev

Orjaški afriški polži so hermafroditi: ena žival ima moške in ženske spolne organe in pri nekaterih je sicer možna, a ne nujna, samooploditev. Dva odrasla polža se hitro razmnožujeta, v substrat odložita veliko število jajčec. Če ne želimo mladičev, je treba njihovo razmnoževanje preprečiti, torej jajčeca redno preverjati in uničevati ter predvsem poskrbeti, da jajčeca ali polži ne pridejo v naravo, so namreč izjemno invazivne živali. Izvirajo iz vzhodne Afrike, predvsem z območja Kenije in Tanzanije, kjer veljajo za škodljivce.