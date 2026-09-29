Alergije ne izginejo

Alergije pri psih so pogosto posledica dejavnikov iz okolja, kot so cvetni prah, septembra zlasti ambrozije, plesen, pršice, prah in drugi delci v zraku, piki bolh in drugih žuželk ter hrana. Kadar je preobčutljiva žival izpostavljena alergenu, se njen imunski sistem burno odzove.

Prvi znak preobčutljivosti je prekomerno praskanje.

Prva opozorilna znaka sta prepogosto praskanje in lizanje tačk. Alergeni včasih povzročijo vnetje kože, pojavijo se rdečica, izpuščaji ali tako imenovane vroče točke: nenadna, vlažna in zelo srbeča vnetja kože. Izcedek ali pogostejše solzenje oči in pogosto kihanje ali izcedek iz nosu prav tako nakazujejo, da se pes odziva na alergene. Alergije so povezane še s ponavljajočimi se vnetji ušes.

Vzrok za stresanje z glavo, praskanje ušes ali ponavljajoča se vnetja teh je lahko preobčutljivost. FOTO: Carol Yepes/Getty Images

Vzrok za stresanje z glavo, praskanje ušes ali ponavljajoča se vnetja teh je lahko preobčutljivost. Če zgodnje simptome ignoriramo, se lahko blaga preobčutljivost razvije v resnejše težave. Dolgotrajna izpostavljenost alergenom vodi v kronične kožne okužbe. Zaradi nenehnega praskanja včasih izpada oziroma se zredči dlaka in pojavijo se odprte rane. Poškodovana koža je bolj dovzetna za sekundarne bakterijske in glivične okužbe. Prav zato sta zgodnje prepoznavanje težav in ustrezna veterinarska oskrba pomembna pri obvladovanju alergij.

Če alergije ne obravnavamo, se lahko sčasoma še poslabša.

Kdaj k veterinarju

Čeprav alergij ni vedno mogoče preprečiti, je mogoče zmanjšati izpostavljenost alergenom. Po sprehodu psu obrišimo tačke in dlako, redno ga kopajmo s primernim šamponom. Pomembno je, da se doma ne nabira preveč prahu. V obdobjih, ko je koncentracija cvetnega prahu najvišja, omejimo aktivnosti na prostem. Redna zaščita pred bolhami in drugimi zajedavci prepreči dodatno draženje kože. Pomaga redno pranje povodcev, oprsnic, ležišč, odejic in igrač, vendar z nežnimi, najbolje naravnimi sredstvi. Če obstaja sum na alergijo na hrano, je treba z izločevalno dieto ugotoviti, katera sestavina povzroča težave.

Pozorni bodimo na morebitne spremembe in se po potrebi posvetujmo z veterinarjem. FOTO: Bluecinema/Getty Images

Če simptomi vztrajajo ali se poslabšajo, je treba poiskati pomoč veterinarja, ki ugotovi, ali gre za alergijo ali za katero drugo zdravstveno težavo. Glede na stanje psa lahko zdravljenje vključuje antihistaminike ali protivnetna zdravila, medicinske šampone oziroma lokalne pripravke, po potrebi tudi prilagoditev prehrane. Preventiva pri preprečevanju oziroma obvladovanju simptomov alergij igra pomembno vlogo. Z rednimi veterinarskimi pregledi in pravočasnim ukrepanjem so težave obvladljive, še preden postanejo resne.