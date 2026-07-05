Aleš je našel najstarejšo voščilnico in potrdil zgodovinski mejnik

LOVEC NA ZAKLADE

Aleš Fidler je bil prepričan, da je kupil najstarejšo razglednico. Zbral se je cvet slovenske filatelije in potrdil zgodovinski mejnik.

Od konca 19. stoletja do danes je bilo na območju Slovenije poslanih vsaj pol milijarde razglednic. »Jaz pa mislim, da sem našel tisto, ki je bila poslana prva!« nas je pred dnevi presenetil Aleš Fidler, znani zbiratelj iz Šentjurja, ki se ga je zaradi več zanimivih najdb prijel vzdevek lovec na zaklade. Z razglednice je razvozlal, da je bila poslana iz Celja, njena prejemnica pa je bila Celjanka Stefanija Kozomelij, rojena Furman, žena vojaškega poročnika. Poslana je bila kot čestitka ob rojstvu otroka. Naša najstarejša voščilnica je bila čestitka ob rojstvu otroka. FOTO: Osebni ...