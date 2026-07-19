INTERVJU

Aleš Valič: Empatija ne škodi nikomur

Mogoče danes malo bolj razumem svet, kot sem ga pred leti, pravi igralec in še, da razbremenjen ni dosti, saj svet v času, v katerem živimo, povzroča skrbi. Vedno sem zelo zahteven do sebe in kritičen do svojega dela in nikoli nisem imel občutka, da mi kakšna nagrada za moje delo kar »pripada«, je povedal.

Galerija Gledališče drži občinstvu ogledalo, da ljudje v njem prepoznavajo in bolje razumejo svet, pravi Aleš Valič. FOTOGRAFIJI: Blaž Samec

Aleš Valič, letošnji prejemnik Borštnikovega prstana, spada med osrednja imena slovenskega gledališča zadnjih desetletij. Najvišje igralsko priznanje prihaja po več kot 50 letih ustvarjanja, v katerih je oblikoval več kot 200 vlog na odru, filmu, televiziji in radiu ter ob tem pomembno zaznamoval tudi igralsko pedagogiko. Po študiju na AGRFT, ki ga je zaključil leta 1977, je svojo pot začel v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, kmalu zatem pa postal eden ključnih članov ljubljanske Drame, kjer je dolga leta soustvarjal njen repertoar. V tem času je izoblikoval igralski izraz, ki ne temelji ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →