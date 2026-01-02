  • Delo d.o.o.
DRUŽBENO OMREŽJE

Američani prevzeli nadzor nad TikTokom

Kitajski ByteDance se je s prodajo izognil prepovedi delovanja TikToka v ZDA. Novo skupno podjetje naj bi varovalo podatke Američanov in nacionalno varnost.
TikTok redno uporablja več kot 170 milijonov Američanov. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP
TikTok redno uporablja več kot 170 milijonov Američanov. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP
Staš Ivanc
 2. 1. 2026 | 18:00
5:00


Lastnica TikToka, kitajska družba ByteDance, je prejšnji teden podpisala zavezujoče sporazume o predaji nadzora nad ameriškim delovanjem aplikacije za kratke videoposnetke skupini vlagateljev, med katerimi je tudi Oracle, s čimer se bo TikTok izognil ameriški prepovedi delovanja. Dogovor je mejnik za aplikacijo, ki jo redno uporablja več kot 170 milijonov Američanov, po letih bitk, ki so se začele avgusta 2020, ko je ameriški predsednik Donald Trump prvič, sicer neuspešno, poskušal prepovedati aplikacijo zaradi pomislekov o nacionalni varnosti ZDA.

Novo mednarodno podjetje

Finančni pogoji dogovora, objavljeni v internem memorandumu ameriškega dela TikToka, niso znani. Druge podrobnosti dogovora pa so v skladu s tistimi, ki so bile opisane že septembra, ko je Trump do 20. januarja 2026 odložil uveljavitev zakona, ki prepoveduje aplikacijo, razen če jo njeni kitajski lastniki prodajo. Predsednik Trump je po podpisu dogovora izjavil, da posel izpolnjuje pogoje zahtev za odprodajo v skladu z zakonom iz leta 2024.

Ameriški oblačni velikan Oracle, skupina zasebnega kapitala Silver Lake in investicijsko podjetje MGX s sedežem v Abu Dabiju bodo nadzirali največje deleže ameriškega TikToka.

Novo ameriško podjetje bo vredno približno 14 milijard dolarjev (12 milijard evrov), je že septembra napovedal podpredsednik ZDA J. D. Vance. Omenjena vsota je bila nižja od ocen analitikov, končna številka pa še ni objavljena. V skladu s sporazumom bodo ameriški in globalni vlagatelji, vključno z velikanom oblačnega računalništva Oracle, skupino zasebnega kapitala Silver Lake in investicijskim podjetjem MGX s sedežem v Abu Dabiju (vsak po 15 odstotkov), imeli skupno 80,1-odstotni delež v novem skupnem podjetju TikTok USDS Joint Venture LLC, medtem ko bo ByteDance obdržal 19,9-odstotni delež.

Dogovor naj bi bil dokončno sklenjen 22. januarja prihodnje leto.

Novi sedemčlanski upravni odbor, ki ga bodo nadzorovali Američani – ByteDance bo imel le enega predstavnika –, naj bi »varoval podatke Američanov in nacionalno varnost ZDA«. Oracle naj bi deloval kot »zaupanja vreden varnostni partner«, odgovoren za revidiranje in potrjevanje skladnosti delovanja TikToka, vključno z »varovanjem občutljivih podatkov ameriških uporabnikov, ki bodo shranjeni v zaupanja vrednem in varnem okolju v oblaku v ZDA«. Morda ni odveč omeniti, da je milijarder in izvršni direktor Oracla Larry Ellison z družino Trumpov tesni zaveznik.

Seveda vsi niso zadovoljni z doseženim. Demokratska senatorka Elizabeth Warren je poudarila, da je glede dogovora veliko neodgovorjenih vprašanj. »Trump želi svojim milijarderskim prijateljem predati še večji nadzor nad tem, kaj gledate. Američani si zaslužijo vedeti, ali je predsednik sklenil še en prikrit dogovor za ta milijarderski prevzem TikToka,« je zapisala na omrežju X.

Ameriški predsednik Donald Trump z izvršnim odlokom, s katerim je konec septembra avtoriziral sklenitev dogovora o ameriškem nakupu večinskega deleža TikToka. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
Ameriški predsednik Donald Trump z izvršnim odlokom, s katerim je konec septembra avtoriziral sklenitev dogovora o ameriškem nakupu večinskega deleža TikToka. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Algoritem pod nadzorom ZDA

TikTokov algoritem, ki poganja platformo za objavljanje in deljenje kratkih videoposnetkov, bo proučen na podlagi analize podatkov ameriških uporabnikov, s čimer naj bi »zagotovili, da vsebine niso podvržene zunanjim manipulacijam«, je zapisano v memorandumu. Skupno podjetje bo nadzorovalo tudi moderiranje vsebin in poslovne politike v ZDA. Dogovor naj bi bil dokončno sklenjen 22. januarja prihodnje leto.

ZDA so trdile, da TikTok kitajski vladi posreduje občutljive uporabniške podatke ameriških državljanov.

TikTok in njegovo matično podjetje ByteDance sta že dolgo povzročala sive lase ameriški administraciji, tako demokratski kot republikanski, pri čemer so ameriški zakonodajalci ByteDance obtoževali, da kitajski vladi posreduje občutljive uporabniške podatke ameriških državljanov in da Kitajska uporablja TikTokov algoritem za širjenje propagande in dezinformacij.

Novi sedemčlanski upravni odbor bodo nadzorovali Američani, ByteDance bo imel le enega predstavnika.

Usoda TikToka v ZDA je bila negotova že od leta 2020, ko je republikanski predsednik Donald Trump med svojim prvim mandatom poskušal prepovedati delovanje aplikacije. Pozneje je demokratska administracija Joeja Bidna sprejela zakon, ki je od TikToka oziroma podjetja ByteDance zahteval, da do januarja 2025 opusti svoje operacije v ZDA ali pa se sooči z odstranitvijo iz trgovin z aplikacijami. Januarja je bila aplikacija v ZDA dejansko več ur nedostopna. Novi predsednik Trump pa je že prvi dan po vrnitvi na položaj podpisal izvršni odlok za podaljšanje roka in odložitev morebitne prepovedi TikToka, pozneje pa je podjetju odobril še tri podaljšanja za izpolnitev ameriških zahtev.

