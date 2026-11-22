NATAŠA TIČ RALIJAN

Igralka številnih obrazov, izjemnega komičnega talenta in širokega čustvenega razpona, ki zna z enako prepričljivostjo nasmejati, presenetiti in ganiti

Po 23 letih se je z nekdanjimi sodelavci vrnila v legendarni TV Poper, ki je televizijske zaslone zamenjal za gledališke odre. V predstavi TV Poper v živo ustvarjalci duhovito, neposredno in brez zadržkov komentirajo aktualno družbeno in politično dogajanje, medtem ko se ona v skečih s terena znova preizkuša v liku Marije Vižintin. Toda ustvarjalna pot Nataše Tič Ralijan je veliko širša od satire in komedije. Že desetletja soustvarja slovensko gledališko, filmsko in televizijsko sceno, pri čemer vedno znova dokazuje, da njen igralski razpon sega od iskrivega humorja do zahtevnih čustvenih ...