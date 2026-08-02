Andrei Lenart, slovenski igralec, ki je nastopil v Odiseji: Schwarzeneggerja slišal še v spanju

INTERVJU

Od pobiranja smeti do veslanja z Mattom Damonom.

Slovenski igralec Andrei Lenart je z nami spregovoril o treh mesecih napornega snemanja hollywoodske uspešnice Odiseja, sodelovanju z legendarnimi igralci, neusmiljenih avdicijah in negotovosti, ki jo skriva filmski blišč. Razkril je tudi, zakaj ga je bilo pred prvo vlogo sram pristopiti do ljudi, kako je postal eno z Arnoldom Schwarzeneggerjem in zakaj igralskega poklica samo zaradi denarja ne bi priporočil nikomur. V Odiseji ste preživeli kar tri mesece. Kako velika je bila pravzaprav vaša vloga? V filmu gre za manjšo vlogo, čeprav je zame seveda zelo vidna, saj vem, kje se moram iskati. ...