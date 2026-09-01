ANEJ ŽIKOVŠEK

Anej je zaljubljen v Rubikovo kocko: pripravil je priročnik, ki ga je podprl tudi znani televizijski voditelj

Posvečati se ji je začel med covidom-19, koliko časa je porabil za prvo uspešno sestavljanje, se gimnazijec ne spomni, njegov osebni rekord je trenutno 30 sekund. V pomoč vsem, ki imajo z njo težave, je napisal priročnik, ki bo izšel te dni.

Galerija Anej je našel navdih med Rubikovimi kockami. FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv

Te dni bo izšla knjiga oziroma priročnik o sestavljanju Rubikove kocke, ki jo je napisal mladi Vojničan Anej Žikovšek, dijak, ki bo prihodnje leto maturant. Že dolgo si je vestno zapisoval algoritme, nato pa se mu je utrnila ideja, da bi razdrobljene nasvete iz spletnih strani strnil v priročnik, ki bo izšel v teh dneh. Anej Žikovšek, dijak Gimnazije Lava, bo kmalu vstopil še v zadnji letnik srednje šole. Fant v prostem času zaigra tudi na harmoniko, saj prihaja iz znane glasbene družine. Njegov oče je Zlatko Žikovšek, član ansambla Slovenski zvoki, njegova mama Mojca pa je dolgoletna ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →