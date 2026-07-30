Ansambel Jureta Zajca je v teh poletnih dneh med poslušalce delil novo skladbo z naslovom Fešta, gauda al' pa žur. Gre za veselo in energično polko, ki slavi dobro voljo, druženje in pristno veselje do življenja. S skladbo želijo poslušalcem pričarati vzdušje poletnih veselic, kjer ne manjka petja, plesa in nepozabnih trenutkov, kar je v polki odlično ubesedila tekstopiska Vera Šolinc, melodijo pa je skomponiral Jure Mlinšek, pevec ansambla Jureta Zajca, ki se je pred tremi leti pridružil zasedbi in odlični vokalistki v ansamblu Maji Berce, sicer življenjski sopotnici vodje ansambla Jureta Zajca, ki je vnuk legendarnega glasbenika Nika Zajca. Spomnimo: Bercetova je do leta 2018 pela v ansamblu Saša Avsenika, nato pa si je po petih letih zaželela nekoliko mirnejšega življenja. Z Juretom sta si namreč v tem času ustvarila tudi družino. Člana ansambla sta še kitarist Primož Logaj in basist Peter Merela, skupaj pa so uigrana celota, ki jih povezuje več kot le glasba, saj so prijatelji tudi izven odra.

Vodja ansambla s spoštovanjem in občutkom nadaljuje glasbeno pot svojega dedka, ki je močno zaznamovala slovensko narodnozabavno glasbo.

Stare in nove

Vodja ansambla Jure Zajc, kot rečeno, prihaja iz družine, v kateri je imela glasba posebno mesto, zdaj pa s spoštovanjem in občutkom nadaljuje pot svojega dedka, ki je močno zaznamovala slovensko narodnozabavno glasbo s številnimi znanimi uspešnicami, kot so skladbe Po Sloveniji, V Volčjem Potoku, Ljubezen je kriva za vse, Ljubezen ni le beseda, Čez hribarce, Življenje ni pravljica, Vinska gorica, Po poti ljubezni, Ples komarjev, Najlepše je tu pri nas, Kjer teče Bistrica in druge, ki sta jih z ansamblom Jureta Zajca pred leti pela legendarni Boris Kopitar in že pokojna Majda Korošec. Zdaj pa sta se v vlogi pevskega dueta v ansamblu odlično ujela Jure Mlinšek in Maja Berce, ansambel pa ne nastopa le s prepoznavnimi skladbami, temveč skrbi, da v zakladnico narodnozabavne glasbe doda tudi kakšno novo.

Njihova najnovejša domača viža hitro zleze pod kožo.

Tako so februarja letos izdali skladbo Po poti ljubezni, ki so jo poslušalci hitro vzljubili. Najnovejša živahna viža Fešta, gauda al' pa žur pa je ena tistih, ki zelo hitro zlezejo pod kožo in si jo bodo zlasti tisti, ki so redni obiskovalci veselic, zagotovo velikokrat zaželeli slišati in se ob njenih taktih zavrteli po plesišču. Ob izidu nove pesmi je ansambel predstavil tudi videospot, ki z barvitimi prizori zabave in pristnega druženja odlično dopolnjuje sporočilo skladbe.