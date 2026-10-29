Ansambel Saša Avsenika: še zadnjič bo zapel Luka

Ansambel Saša Avsenika je bil prvič v zgodovini v Južni Ameriki. V Argentini je za slovenske rojake priredili tri vrhunske koncerte, s katerimi so jim približali našo domovino. Zdaj pa se že pripravljajo na Zimsko pravljico, s katero se po lanskem uspehu drugič vračajo v Areno Stožice. Ansambel Saša Avsenika bo v Stožicah decembra pripravil še en nepozaben večer Avsenikove glasbe in se poklonil bogati Avsenikovi glasbeni dediščini, ki že desetletja povezuje generacije in ostaja pomemben del slovenske glasbene identitete. Še zadnjič bo na velikem odru z njimi stal in pel pevec Luka Sešek, ki bo skupaj z ansamblom soustvarjal tudi vse koncertne večere do konca letošnjega leta, nato pa se po petih letih od njih poslavlja. In z začetkom prihodnjega leta odhaja v zgodovino tega ansambla.

»Luki se iskreno zahvaljujemo za njegov prispevek k ansamblu, energijo in vse, kar smo ustvarili od leta 2021, ko se nam je pridružil. In seveda mu želimo veliko sreče, uspeha in dobre glasbe tudi na njegovi samostojni glasbeni poti,« so poudarili v ansamblu.

Lani v Stožicah, ko so priredili prvo Zimsko pravljico.

Vem, da bomo še naprej držali pesti drug za drugega, tudi če ne bomo več stali na istem odru.

V Argentini se jim je pridružil pevec Dejan Zupan.

»Ko si z nekom toliko časa, si ne deliš samo odra in glasbe. Deliš si kilometre na dolgih vožnjah, garderobe, smeh, veselje, pa tudi kakšen težek trenutek. In prav tisto, kar se zgodi, ko ugasnejo odrske luči, najbolj ostane. Hvaležen sem za vse, kar smo skupaj doživeli in ustvarili, predvsem pa za prijateljstva, ki ostajajo. Vem, da bomo še naprej držali pesti drug za drugega, tudi če ne bomo več stali na istem odru,« je ob tem povedal Sešek.

Kdo bo nasledil Luko Seška?

Novico o slovesu Seška je Sašo Avsenik z ekipo z javnostjo delil tik pred odhodom v Argentino, kjer so s slovensko pesmijo razveselili naše izseljence in se prepričali, da tisoče kilometrov stran od domovine še ohranjajo stike s Slovenijo, njihove pesmi pa so v oči vseh zvabile solze. So pa v Argentino odpotovali brez Seška, na tej prvi turneji v Južni Ameriki jih je spremljal njegov predhodnik Dejan Zupan. Kar pa še ne pomeni, da se Zupan vrača v njihovo sredino, saj bodo pevca iskali na avdiciji, na katero se še lahko prijavite. Avseniki se bodo v prihodnje leto, ko jih čaka veliko koncertnih turnej po Avstriji in večjih koncertov po Sloveniji, podali z novim pevcem. Še naprej pa bodo ohranjali in razvijali Avsenikovo glasbeno dediščino ter jo prenašali med nove generacije poslušalcev doma in po svetu.