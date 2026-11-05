Ansambel z močno družinsko podporo

Mladim Frančičem televizijske kamere niso povsem tuje, saj so pred njimi nastopili že večkrat. Širša javnost jih najbolj pozna iz priljubljene oddaje Slovenski pozdrav – Družina poje. Tokrat pa so prvič stopili pred televizijsko občinstvo kot ansambel Mladi Frančiči. Gre za družinski ansambel, v njem so združili moči trije bratranci in sestrična, ki jih poleg sorodstvenih vezi povezuje predvsem velika ljubezen do glasbe. Najstarejša članica je Tija Rolih, ki je v ansamblu prevzela vlogo pevke, sicer pa igra tudi prečno flavto. Obiskuje drugi letnik Fakultete za dizajn v Ljubljani. Njen brat Žiga Rolih je pravi multiinstrumentalist, saj igra kar pet instrumentov – harmoniko, bariton, bas kitaro, ritem kitaro in bobne. Obiskuje drugi letnik srednje strojne šole v Novem mestu. Tijo in Žigo poleg glasbe povezuje gasilstvo, oba pa sta tudi člana Pihalnega orkestra Občine Šentjernej. Zasedbo dopolnjujeta njuna bratranca Luka in Jaka Frančič. Osmošolec Luka igra ritem kitaro in bobne, Jaka, ki obiskuje šesti razred, pa bas kitaro in bariton. Oba sta poleg glasbe predana športu, saj sta zavzeta nogometaša Nogometnega kluba Krško Posavje.

Uvrstili so se v četrtfinale. FOTO: Mojca Marot

Da so se vsi štirje podali na skupno glasbeno pot, ni naključje, saj je pri Frančičevih skoraj vse že od nekdaj povezano z glasbo. Že od rojstva spremljajo glasbeno pot svojega pradedka Lojzeta, še bolj znanega dedka Slavka in svojih staršev. Odraščali so ob vajah, nastopih, instrumentih in pesmih ter bili ves čas vpeti v delovanje Ansambla Frančič. Prav družinsko glasbeno okolje jih je »okužilo« z veseljem do glasbe in željo, da tradicijo nadaljujejo po svoje. Pri njihovi hiši enostavno ne gre brez glasbe, petja in dobre volje.

Glasba povezuje družino

Glasba zanje ni le prostočasna dejavnost, temveč življenjski slog, ki že več generacij povezuje družino. Mladi Frančiči danes igrajo na družinskih praznovanjih, koncertih in različnih prireditvah v občini Šentjernej in drugod. Pomemben korak so naredili lani, ko so se udeležili festivala narodnozabavne glasbe v Dolenjskih Toplicah, kjer so s skladbo Mamica naša si osvojili odlično drugo mesto in srebrnega termalčka. Njihova glasbena pot pa se šele začenja. V načrtu imajo studijsko snemanje te pesmi, za katero želijo posneti tudi videospot.

Imeli so močno podporo s tribune. FOTO: Mojca Marot

Tudi njihova nova televizijska dogodivščina se je začela povsem nepričakovano. Tija je v trgovini srečala Lucijo Vrankar - Lucy, voditeljico oddaje, in ta ji je omenila, da v njej iščejo mlade talente. Mladi Frančiči so bili takoj za akcijo in sprejeli nov izziv, se prijavili in zdaj nestrpno pričakujejo četrtfinale. Za njihovim glasbenim razvojem stoji močna družinska podpora. Njihov mentor je Matjaž Frančič, z nasveti in izkušnjami jim pomagajo tudi dedek Slavko ter mami Branka in oče Andrej.

Ponosni smo na njihove nastope in glasbene uspehe, še bolj pa na to, da z veseljem nadaljujejo družinsko glasbeno tradicijo.

»Na vse štiri smo izjemno ponosni. Ponosni smo na njihove nastope in glasbene uspehe, še bolj pa na to, da z veseljem nadaljujejo družinsko glasbeno tradicijo ter da ostajajo preprosti in skromni. Glasba jih povezuje, obenem jim daje priložnost, da skupaj preživljajo čas, ustvarjajo spomine in kljub različnim obveznostim ohranjajo tesne sorodstvene vezi,« pove Branka Rolih Frančič. Kam jih bo popeljala glasbena pot, bo pokazal čas, zagotovo pa bo glasba pri Frančičevih vedno odmevala, saj brez pesmi, instrumentov in dobre volje pri njih preprosto ne gre.