Arabci imajo nafto, Slovenci pa vodo

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Režiser Matjaž Mihelčič opozarja, da imamo Slovenci izjemno bogastvo, ki ga še vedno premalo cenimo. Dokumentarni film o reki Krki je prejel mednarodno priznanje na filmskem festivalu v Amsterdamu.

Vedno sem se šalil, da imajo Arabci nafto, Slovenci pa vodo. Le da je mi še ne znamo tako ceniti, kot Arabci cenijo nafto. Toda prihaja čas, ko bo voda vse bolj dragocena,« za Nedeljske novice pove režiser, scenarist in producent Matjaž Mihelčič. Več kot 20 let, to so prej delali že njegovi starši, s kamero raziskuje slovenske reke, potoke, jezera in morje, slovenskemu vodnemu življu in bogastvu daje sliko in besedo. Njegov opus je bogat: 160 dokumentarnih oddaj in filmov, združenih v serijo Slovenski vodni krog. Posebno mesto med njimi ima dokumentarec o reki Krki, nastal je s podporo ...