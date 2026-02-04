  • Delo d.o.o.
DOLGI JEZIK

Babilon pod hlačami

Moje zveste spremljevalke, zdi se, neskončno dolgega hladnega obdobja so hlačne nogavice.
FOTO: Borabalbey/Getty Images
FOTO: Borabalbey/Getty Images
Maša Močnik
 4. 2. 2026 | 22:00
3:33
A+A-

Moje zveste spremljevalke, zdi se, neskončno dolgega hladnega obdobja so hlačne nogavice. Od novembra in vsaj do maja smo neločljive, zato so kljub privlačnemu videzu zame turoben simbol meni najbolj neljubega letnega časa. V moji prvi vlažni ljubljanski zimi sem zaradi njih naletela tudi na svoj prvi jezikovni nesporazum, ko sem jih, priseljenka, kupovala. »Imate štrample?« sem vprašala in prodajalka me ni niti približno razumela. Tukaj nihče ne razume tega, v mestecu, od koder sem prišla, pa vsi. Žabarji jim namreč pogovorno rečejo žabe, kajpak. Toda poleti to pozabim in še po dvajsetih letih življenja v žabariji vsako jesen sprašujem po barvah in številkah štrampel in nihče me ne razume. Hlačne nogavice so moje magdalenice (pecivo, ki je bilo vir spominov za pisatelja Marcela Prousta), in ko rečem štrample, se takoj spomnim grožnje, da si bom brez njih gotovo prehladila mehur, zato nikakor ne morem ven brez njih, kot ne morem iti spat, dokler si ne umijem zob. Štramp'lce smo rekli tistim čisto majhnim, otroške žabice pa je bolj znan in širše uporabljan izraz.

Hlačne nogavice, kakor jih pravilno knjižno imenujemo, so se prvič pojavile v petdesetih letih v Ameriki, k nam so prišle v šestdesetih, postale nepogrešljive in dobile cel kup imen. Pogosto so imenovane najlonke, čeprav niso vse iz najlona. V etimološkem slovarju najdemo zanimivo razlago izvora besede najlon: 'Prevzeta je iz angleščine, nylon, kar je prvotno komercialno ime kemijskega izdelka. Poimenovanje nove skupine sintetičnih poliamidov so leta 1942 med 250 predlogi izbrali kemiki ameriškega podjetja Nemeurs Company zaradi blagozvočnosti in ker ne spominja na nobeno drugo besedo. Izvor ni zanesljivo pojasnjen. Prvi zlog ny- verjetno temelji na ni- v nitrogen (dušik), drugi -lon je fantazijska pripona, ali vzeta iz Babilon, ali prenarejena iz rayon, umetna svila, ali cotton, bombaž.' Celo Babilon se torej morda skriva v njih, kdo bi si mislil. Kot najlonke nastopajo v pesmi Naša draga Lidija skupine Lačni Franc: Včeraj sem ti poslal paket, stvari, ki si jih želela: trojne SMB najlonke s črto /.../

Žabarji jim pogovorno rečejo žabe, kajpak.

Kot preberem na enem od spletnih forumov, SMB pomeni sivo-maslinasto barvo, barvo vojske nekdanje države. Z besedo štrumpantli pa jih omenjajo Big Foot Mama: /.../ nor sem na štrumpantle in svilen' blago /.../, pravijo. Besedo dejansko najdem zapisano v slovarju frazemov: napet kot štrumpantel pomeni zelo napet. Primer rabe je: film je bil napet kot štrumpantel. Zelo poskočen izraz za hlačne nogavice je holahopke. Tako ga jaz izgovorim, toda v slovarju jih najdem zapisane, z -u-: hulahopke. Znova se z zanimivo razlago izkaže etimološki slovar, ki pojasni, da je izraz prevzet iz hulahup obroča in da današnji slovenski in hrvaški pomen verjetno temelji na neki ne več obstoječi blagovni znamki. Cel babilon jezikov je torej zbirka izrazov za to priljubljeno oblačilo. Naslednjič, ko ga bom kupovala, se moram spomniti le, da sem med žab-arji. No, lahko pa bi tudi uporabila knjižni izraz, prava dama, kot sem, vedno z elegantnimi štramplami na sebi.

žabenajlonkehlačne nogavicejezik
