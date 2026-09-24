Barve letošnje jeseni

Pri jesenski modi je več sezon zapored veljalo, da se držimo nevtralnih tonov, saj bomo z njimi najbolj v trendu. Takoj ko se je ohladilo, smo začeli izbirati bež plašče, sive pletenine, črne hlače ali kose v rjavi barvi. Še posebno ko je prevladovala estetika tihega luksuza in narekovala umirjene, nevpadljive kombinacije, so bile izrazite barve pogosto potisnjene nekoliko v ozadje.

A kot sta že pomlad in poletje napovedovala, da je prišel čas, ki nas spodbuja, da si upajmo več, bodo tudi jeseni barve bistveno bolj v ospredju. Med barvami, ki trenutno najbolj izstopajo, so tri, ki bi jih še pred kratkim prej povezali s pomladjo ali poletjem kot z začetkom hladne sezone: intenzivna vijolična, živo rdeča in hladna mint zelena. Prav vse tri je težko spregledati, saj nikakor ne gre za umirjene odtenke, ki bi se zlili s preostalimi kosi.

Kraljevsko vijolična

Če smo bili v preteklih sezonah vajeni nežne sivke, zamolkle slivove ali vinskih tonov, je letošnja vijolična veliko odločnejša. Gre za hladno, intenzivno in nasičeno kraljevsko vijolično, ki ima skorajda dramatičen značaj.

To je barva, ki ne potrebuje veliko dodatkov. Vijoličen pulover lahko oblečemo pod temno rjav ali črn plašč in tako poživimo sicer povsem klasično jesensko opravo. Še posebno dobro se obnese pri pleteninah, oblekah in modnih dodatkih.

V ospredju bodo kraljevsko vijolična, močna rdeča in ledeno mint zelena.

Kdor si želi bolj drznega videza, jo lahko kombinira tudi z rdečo. Gre za kombinacijo dveh močnih barv, zato bo rezultat zagotovo opazen, a prav v tem je njen čar.

Intenzivna rdeča

Rdeča v jesenski garderobi ni nič novega, toda pomemben je njen odtenek. Tokrat ne govorimo o bordo, vinsko rdeči ali temnih opečnatih tonih, ki jih običajno povezujemo z jesenjo.

Kraljevsko vijolična v kombinaciji s črno – še vedno umirjeno, a zelo v trendu Foto: Mango

V ospredje prihaja čista in živahna paradižnikovo rdeča. Tisti, ki se močnih barv ne želijo lotiti od glave do pete, lahko začnejo z dodatki. Rdeče balerinke, salonarji ali torba bodo dovolj, da sive hlače, kavbojke ali črn plašč nenadoma delujejo precej bolj premišljeno.

Prav dodatki so tudi eden najpreprostejših načinov, kako trend vključiti v garderobo, ne da bi zaradi ene sezone zamenjali polovico omare.

Ledeno mint zelena

Najbolj nepričakovana med jesensko trojko je zagotovo mint zelena. Svetel, skoraj leden odtenek se na prvi pogled zdi prej pomladen kot jesenski, vendar je prav kontrast s temnejšimi oblačili tisti, zaradi katerega deluje zanimivo.

Ob črni, temno rjavi ali sivi lahko mint zelena postane izrazit poudarek, ki razbije resnost klasične jesenske garderobe. Dovolj je že torbica, pulover, šal v tem odtenku.

Mint gre lepo z rdečo, saj skupaj ustvarita nekoliko retro videz. Presenetljivo uspešna pa je tudi kombinacija z vijolično – čeprav se morda na prvi pogled ne zdi najbolj očitna izbira.