Barvite jesenske dobrote za zdravo telo

SLADKI ZAKLADI

Poznopoletne in jesenske plodove uživamo kot sladico, zdravo malico, z njimi lahko pričaramo razkošen zajtrk, jih dodamo v solato, nekateri pa z njimi sestavijo kar zajeten obrok.

Poletje se počasi poslavlja, a prihaja čas najbolj sočnih in pisanih sadežev. Prav konec avgusta in začetek septembra veljata za najbolj radodarna meseca v letu, ko so vrtovi, sadovnjaki in tržnice polni zrelega sadja. Toda fige, slive, grozdje, robide ter prva jabolka in hruške, če naštejemo samo nekatere, niso le okusna popestritev jedilnika, temveč telesu prinašajo tudi številne koristi. Uživamo jih kot sladico, zdravo malico, iz njih lahko pričaramo razkošen zajtrk, jih dodamo v solato, nekateri pa z njimi sestavijo kar zajeten obrok. Izbiramo različne vrste sadja in z njimi sestavljamo ...