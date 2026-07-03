Bela oblekica ne prosi za pozornost, a jo vseeno dobi (FOTO)

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Kaj je bolj drzno, kot na poletno vročino popeljati belino zasneženih planot?

Če ste modna sladokuska ali sladokusec, gotovo veste, da se je ključen zgodovinski trenutek za malo črno obleko zgodil leta 1926. To neverjetno praktično in hkrati elegantno oblačilo si je zamislila ena in edina Coco Chanel, na piedestal pa jo je povzdignil ameriški Vogue, ki je zapisal, da je preprosta črna obleka enaka Fordovemu modelu T – praktična, modna, dostopna. Noriji, ki je sledila, ni bilo konca in črna oblekica še danes velja za klasiko, brez katere ne more nobena modno ozaveščena gospodična. Tudi v 2027. Mala bela obleka nima točno opredeljenega rojstnega trenutka. V modo se je ...