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Bela oblekica ne prosi za pozornost, a jo vseeno dobi (FOTO)

Kaj je bolj drzno, kot na poletno vročino popeljati belino zasneženih planot?
Takole jo zna nositi igralka Laura Harrier. FOTO: Profimedia
Takole jo zna nositi igralka Laura Harrier. FOTO: Profimedia
Ajda Janovsky
 3. 7. 2026 | 18:18
3:05
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Če ste modna sladokuska ali sladokusec, gotovo veste, da se je ključen zgodovinski trenutek za malo črno obleko zgodil leta 1926. To neverjetno praktično in hkrati elegantno oblačilo si je zamislila ena in edina Coco Chanel, na piedestal pa jo je povzdignil ameriški Vogue, ki je zapisal, da je preprosta črna obleka enaka Fordovemu modelu T – praktična, modna, dostopna. Noriji, ki je sledila, ni bilo konca in črna oblekica še danes velja za klasiko, brez katere ne more nobena modno ozaveščena gospodična. Tudi v 2027. Mala bela obleka nima točno opredeljenega rojstnega trenutka. V modo se je ...
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Elektrika ali hibrid? Vprašanje ni tako enostavno

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
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