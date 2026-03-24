Beli šum je šepet vesolja

Kupila sem si elektronsko napravico, ki predvaja različne monotone zvoke, poslušanje katerih naj bi pomagalo k sprostitvi in uspavanju. Poleg zvokov narave je na voljo tudi beli šum. Prav ta me je pritegnil, saj je white noise, kar je angleški izraz za ta zvočni pojav, eden od virov za ustvarjalce ekspresivne glasbene zvrsti, imenovane noise, hrup po slovensko, med katerimi sem tudi jaz. Besede noise v tem pomenu ne prevajamo kot tudi ne izrazov za druge glasbene zvrsti: kot ne poslušamo kamna in kovine, temveč rock in metal, tudi ne rečemo, da poslušamo hrup. Ljubitelji prvih dveh so rockerji in metalci, mi pa smo noiserji. In, ne, noise ni en sam hrup, temveč konstelacije zvoka, ustvarjene z najrazličnejšimi sredstvi, njegov cilj pa bolj kot slušna izkušnja globoko doživljanje atmosfere. Beli šum je v tej hrupni glasbi pogosto uporabljen kot podlaga. Je nepogrešljivo orodje noiserjev za ustvarjanje bogate zvočne teksture, plastenje napetosti, simuliranje kaosa ali gradnjo poglobljenih ambientalnih zvočnih ozadij.

Zvok dežja je lep, a me skrbi, da bi me ob njem vso noč tiščalo lulat.

Predvajalnik čistega belega šuma se je tako zdel imenitna pridobitev. Morda bo preglasil tisti pravi hrup, nadležne zvoke ljudi v stavbi, kjer živim, in mesta, ki jo obdaja. Kar nisem mogla verjeti, da dejansko obstaja napravica, ki do eno uro spušča blagodejne pomirjajoče šume. V resnici pa predvaja zvočne zanke (angl. sound loop ali audio loop), kratke posnetke zvoka ali glasbe, ki se ponavljajo neprekinjeno – ko se ena enkrat konča, se takoj začne znova od začetka. Zvok dežja je lep, a me skrbi, da bi me ob njem vso noč tiščalo lulat. Zaradi zvoka vetra me začne zebsti, najbolj pa so me razjezili valovi, ker ob robu zanke nekdo ali nekaj glasno pljusne in nesramno zmoti uspavajočo monotonost. Tako mi ostane beli šum. In kako ta zveni? Kot šumenje radia, ki ni nastavljen na določeno postajo. Vsebuje vse frekvence zvokov, ki jih ljudje lahko slišijo, v enakih deležih.

Prav neverjetno je, koliko ljudi danes išče svojo tišino in s tem verjetno svoj mir v tem konglomeratu v elektronskih frekvencah izgubljenih šepetov. Na pretočnih platformah je na voljo nešteto ur belega šuma, na spletu najdemo tudi mnogo nasvetov o njegovem pomirjajočem učinku, priporočajo ga študentom za boljšo zbranost in celo staršem za umiritev nemirnih otrok. Smešno, osnovno sredstvo za ustvarjalce ene najhrupnejših glasbenih zvrsti je za nekoga drugega lahko dudica. Zato ker ne beli šum ne noise v resnici nista hrup, hrup prihaja od ljudi. Tisti grdi hrup. Da ga zadušimo, potrebujemo lepi hrup, beli šum, šepet vesolja.