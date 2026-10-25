GOJMIR LEŠNJAK - GOJC

Bili so trenutki, ko mi ni bilo do smeha

Najbližje mi je veselje do življenja, pravi igralec, ki je šel v zadnjih letih skozi hude zdravstvene preizkušnje. Nič ni pretežko, če se s soprogo ljubiva, spoštujeva in se imava fajn, ko sva skupaj, dodaja.

Galerija Zagotovo se iz dobre literature veliko naučiš, a liki so liki, zasebnost pa naj ostane nedotakljiva, pravi Gojc. FOTO: JANI UGRIN

Po 23 letih se na gledališke odre vrača legendarni TV Poper, ki bo s predstavo TV Poper v živo zakrožil po Sloveniji. Boris Kobal, Boris Devetak, Nataša Živkovič, Nataša Tič Ralijan, Inacio Bintchende in Gojmir Lešnjak - Gojc so znova združili moči ter obudili satirično oddajo, ki je zaznamovala slovenski televizijski prostor. Tokrat se brez zadržkov lotevajo aktualnega dogajanja v Sloveniji, vprašljivih evropskih politik in človeških slabosti, ki tudi po več kot dveh desetletjih niso izgubile svoje komične plati. Gledališki format jim omogoča še več ustvarjalne svobode in ostrejše ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →