Bili so trenutki, ko mi ni bilo do smeha

Najbližje mi je veselje do življenja, pravi igralec, ki je šel v zadnjih letih skozi hude zdravstvene preizkušnje. Nič ni pretežko, če se s soprogo ljubiva, spoštujeva in se imava fajn, ko sva skupaj, dodaja.
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Zagotovo se iz dobre literature veliko naučiš, a liki so liki, zasebnost pa naj ostane nedotakljiva, pravi Gojc. FOTO: JANI UGRIN
Po 23 letih se na gledališke odre vrača legendarni TV Poper, ki bo s predstavo TV Poper v živo zakrožil po Sloveniji. Boris Kobal, Boris Devetak, Nataša Živkovič, Nataša Tič Ralijan, Inacio Bintchende in Gojmir Lešnjak - Gojc so znova združili moči ter obudili satirično oddajo, ki je zaznamovala slovenski televizijski prostor. Tokrat se brez zadržkov lotevajo aktualnega dogajanja v Sloveniji, vprašljivih evropskih politik in človeških slabosti, ki tudi po več kot dveh desetletjih niso izgubile svoje komične plati. Gledališki format jim omogoča še več ustvarjalne svobode in ostrejše ...