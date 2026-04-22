HIŠNI LJUBLJENČKI

Biti moramo dosledni

Nekatere napake se zdijo majhne, a lahko imajo dolgoročne posledice.
Napake pogosto naredimo v dobri veri, da delamo prav. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images

Psa ne smemo počlovečiti. FOTO: Boytsov/Getty Images

Omogočimo mu dolg sprehod. FOTO: Oatawa/Getty Images

Napake pogosto naredimo v dobri veri, da delamo prav. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images
Ajda Janovsky
 22. 4. 2026 | 16:17
2:54
Kinologi in veterinarji opozarjajo, da številni lastniki psov vsakodnevno ponavljajo napake, ki vplivajo na vedenje, zdravje in odnos s psom. Ena najpogostejših je nedoslednost. Če pes en dan sme na kavč, naslednji dan pa ne, dobi nasprotujoča si sporočila. Po priporočilih kinoloških strokovnjakov morajo biti pravila jasna in enaka za vse člane gospodinjstva. Le tako pes razume, kaj od njega pričakujete.

Druga pogosta napaka je pomanjkanje gibanja. Psi niso narejeni za kratek izhod okoli bloka. Večina pasem potrebuje vsakodnevno aktivnost, ki vključuje hojo, tek ali igro. Kinološke organizacije poudarjajo, da premalo gibanja pogosto vodi v vedenjske težave, kot so uničevanje pohištva, pretirano lajanje ali nemir.

Veliko lastnikov dela napako pri nagrajevanju. Če psa nagradite v napačnem trenutku, na primer, ko skače na ljudi ali laja, takšno vedenje utrjujete. Strokovnjaki svetujejo, da psa nagradite takoj, ko pokaže želeno vedenje.

Pogosta napaka je tudi kaznovanje namesto učenja. Glasno kričanje ali fizično kaznovanje pri psu povzroča strah in lahko vodi v agresijo. Kinologi poudarjajo, da je veliko bolj učinkovita pozitivna motivacija – pohvala, priboljški in igra.

Ne smemo pozabiti na socializacijo. Mladiči, ki nimajo dovolj stikov z ljudmi, drugimi psi in različnimi okolji, lahko kasneje razvijejo strah ali nezaupanje. Strokovnjaki priporočajo postopno navajanje na različne situacije že v prvih mesecih življenja.

Velikokrat lastniki psa tudi preveč počlovečijo. Pes ni otrok in ne razume sveta na tak način. Potrebuje jasne signale, rutino in občutek varnosti. Če mu dovolimo vse, ga pravzaprav spravimo v stresen položaj, ker ne ve, kaj je prav.

Pomemben je vsakodnevni trening. Kratke, redne vaje – na primer učenje osnovnih ukazov, kot so »sedi«, »prostor« in »poleg« – krepijo odnos med psom in lastnikom. Kinološka društva poudarjajo, da je bolje vaditi vsak dan nekaj minut kot enkrat na teden dlje časa.

Nepravilno je tudi, da psa puščamo predolgo samega brez priprave. Pes je družabna žival in dolgotrajna osamljenost lahko vodi v tesnobo. Strokovnjaki svetujejo postopno navajanje na samoto in uporabo igrač ali aktivnosti, ki psa zaposlijo.

