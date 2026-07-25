  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NE ME BASAT'

Bog ne potrebuje funkcije

Večina ljudi si namreč želi napredovati. S tem ni prav nič narobe. Narobe postane šele takrat, ko človek začne verjeti, da ga položaj naredi večjega, kot je bil brez njega.
Ko enkrat začneš meriti svojo vrednost po funkciji, hitro pozabiš, da je funkcija samo izposojena. FOTO: Getty Images
Ko enkrat začneš meriti svojo vrednost po funkciji, hitro pozabiš, da je funkcija samo izposojena. FOTO: Getty Images
Primož Kališnik
 25. 7. 2026 | 02:00
7:29
A+A-

Včasih mi kdo reče, da me res ne razume. Ker ga povsem razumem, mu povem, da je zame povsem normalno, da me ne razume.

In da to ni nič nenavadnega. Nisem se rodil zato, da bi me drugi razumeli, občudovali in mi sledili.

To je božje poslanstvo.

Kar se mene tiče, je bil Jezus na to funkcijo postavljen za vedno. Ne zaradi privilegijev in slave, ampak zato, ker je ljudem pokazal nekaj veliko pomembnejšega. Da je največ mogoče narediti takrat, ko delaš predvsem za druge.

Ljudje imamo eno zanimivo lastnost. Veliko lažje občudujemo položaj kot namen. Namen namreč zahteva razmislek. Položaj pa je viden že od daleč.

Od tod naprej se začnejo naše čisto človeške težave.

Večina ljudi si namreč želi napredovati. S tem ni prav nič narobe. Super je.

Narobe postane šele takrat, ko človek začne verjeti, da ga položaj naredi večjega, kot je bil brez njega.

Tu nekje se pojavi prelestna eks zunanja ministrica. Ne zato, ker bi bila v tem kaj posebnega, ampak zato, ker se mi zdi dober primer nečesa, kar se lahko zgodi vsakomur. Občutek imam, da bi brez večjih zadržkov dobro službo zamenjala za še boljšo.

To je povsem razumljivo.

Malo manj razumljivo postane, ko človek začne verjeti, da se vzpenja predvsem zaradi ljudi, čeprav ga v resnici navzgor vleče predvsem položaj.

Po mojih sanitarnih predpisih je to nekoliko nalezljivo stanje. Ko enkrat začneš meriti svojo vrednost po funkciji, hitro pozabiš, da je funkcija samo izposojena.

Funkcija namreč nima značaja. Ima ga človek. In ta pride na dan predvsem takrat, ko funkcije ni več.

Človek pa ostane isti.

Morda bo kdo rekel, da so tudi Jezusa predlagali njegovi.

Vendar gre pri tej zadevi za neskončno različen pristop k delu. Eden dela vse za druge, drugi pa vse zase.

Torej razlika ni v tem, kdo te predlaga.

Razlika je v tem, zakaj si pripravljen sprejeti položaj.

Eden ga sprejme zato, da bi drugim olajšal življenje.

Drugi zato, da bi ga olajšal sebi.

Kdo je kdo, se boste odločili sami.

Podobno razmišljam tudi o novinarjih, ki presedlajo v politiko. Ne o vseh, seveda. O pojavu.

Prevečkrat imam občutek, da nekateri nikoli niso želeli biti novinarji. Novinarstvo jim je bilo predvsem odskočna deska. Ena stopnica. Potem druga. In še ena.

Kot da bi bil poklic le dvigalo do naslednje funkcije.

Nič ni narobe z ambicijo. Brez nje bi svet obstal. Težava nastane šele takrat, ko človek zaradi naslednje stopnice pozabi, zakaj je stopil na prvo.

Žal to ni svetopisemska Jakobova lestev.

Tista človeka vodi navzgor predvsem zato, ker med vzponom raste tudi sam.

Ne raste le njegov položaj, ampak tudi njegova odgovornost.

Nekatere sodobne lestve pa vodijo precej drugače.

Na vrhu se spremeni le napis s službeno funkcijo na svetleči ploščici na vratih.

Človek pa ostane isti.

Kakorkoli že, razumem, da me ljudje ne razumejo. Moja storilnost je po genski zasnovi precej neprofitna.

Edini dobiček so težave.

Ampak človek se tudi nanje navadi. Potem pa nekega dne ugotovi, da večina težav, ki jih vsak dan nosimo po svetu, sploh ni tako velika.

Težava namreč ni vedno nesreča. Včasih je zajeban učitelj, ki ga nismo povabili, pa je kljub temu prišel.

Vsaj dokler ne pridejo tiste prave.

Gledam to neskončno žalost onih, ki so morali iz politike.

Nisem se rodil zato, da bi me drugi razumeli, občudovali in mi sledili.

Ne, ne naslajam se. Nekako mi je hudo zanje.

To je tako, kot če bi opazoval nekoga, ki gre s cestnim dirkalnim kolesom na MTB-dirko. To je povsem narobe in očitno je, da stvari ne razume.

Ko človek pade z oblasti, ne izgubi samo funkcije. Zamenja identiteto, tisto nekaj, kar je cel mandat določalo, kdo je.

Verjetno takrat spoznaš, da imajo ljudje, ki so te še včeraj trepljali po ramenih in bili »vse bi naredil zate« naravnani, danes druge opravke. Kjer tebe ne da ni, ampak te ne rabijo.

Izguba funkcije je ena od večjih življenjskih sprememb. Če je bila funkcija tvoja identiteta.

Vsak dan si odločal o usodi drugih, zdaj pa je tvoja, v lastnih očeh, klavrna do neba.

Ljudje se na taka sranja, ja, saj to sranje je, odzovemo različno.

Eni gremo naprej.

Drugi ostanemo ujeti v prejšnjem.

Tisti drugi imajo sicer pogled uprt naprej, v resnici pa so oči obrnjene v rikverc.

Morda je to medicinsko težje razložljivo, v življenju pa niti malo.

Neprijetno mi je vedno, ko nekdanji nosilci oblasti začnejo skoraj z lupo iskati napake svojih naslednikov.

Jasno, da je kritika v demokraciji potrebna in koristna. Brez nje bi bila oblast precej manj odgovorna.

Toda kadar človek govori skoraj izključno še o napakah drugih, se velja vprašati, ali se v resnici še vedno ne pogovarja predvsem s svojo izgubo.

No, še dobro, da pri nas ni demokracije, ampak le družabna igra s takim imenom. In še ta je na voljo le izbrancem.

Ne smem biti preveč oster, ker moram še pomesti pred lastnim pragom.

O, mater, kako veliko je dvorišče ...

Najtežje je verjetno padlim angelom sprejeti, da življenje po funkciji še vedno obstaja.

Da je kri v telesu lahko le kri in da krvi funkcija ne more nadomestiti.

Tisti, ki mu uspe preživeti s povsem navadno krvjo in se ne da ugonobiti funkciji kot nadomestku krvi, tisti lahko postane moder državnik.

Tisti, ki mu ne uspe, pa lahko vse več energije porabi za dokazovanje, da bi moral biti svet še vedno takšen, kot je bil včeraj.

Ob tem pozabi dodati, da le zanj, a ne ...

To je zelo človeško.

Ljudje pa smo zelo nespametni, predvsem za časa svojega življenja.

Gruntam, če ni prav v tem največja razlika med človekom, ki je imel oblast, in človekom, ki je zaradi nje postal večji.

Prvi se težko poslovi od funkcije.

Drugi razume, da položaj nikoli ne bi smel postati njegova identiteta.

Mater, komaj čakam, da mi uspe spoznati koga iz prejšnjega stavka.

Slutim pa, da Jezus s tem nima težav.

Funkcije si ni želel, a ko jo je sprejel, je ta postala njegova identiteta.

Delati dobro kadarkoli je lahko drugo ime za identiteto.

Ja, to bi pa šlo.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

kolumnanapredovanjefunkcija
ZADNJE NOVICE
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Bog ne potrebuje funkcije

Večina ljudi si namreč želi napredovati. S tem ni prav nič narobe. Narobe postane šele takrat, ko človek začne verjeti, da ga položaj naredi večjega, kot je bil brez njega.
Primož Kališnik25. 7. 2026 | 02:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Naravnost povedano

O okvari avtomobila.
Branko Babič24. 7. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Bojana Budje: Sladoled

310 milijonov Afričanov sploh ne ve, kaj je sladoled. Ne ve, kaj je kruh. Ne ve niti, kaj je hrana.
Bojan Budja24. 7. 2026 | 22:25
22:01
Novice  |  Slovenija
SODNI PREOBRAT

Člane mamilarske kriminalne združbe izpustili iz pripora: med njimi tudi Kristjan Kamenik in nekdanja učiteljica Monia

Obtožnica skupno 18 obtoženim očita 44 kaznivih dejanj, zasežena droga pa naj bi bila na črnem trgu vredna 650.000 evrov.
24. 7. 2026 | 22:01
21:46
Šport  |  Odmevi
NEVERJETNI SLOVENEC

Neverjetno, koliko ljudi je danes navijalo na Touru, Pogačar je nad videnim navdušen

Na cesti do Alpe d'Hueza in na vrhu naj bi po ocenah lokalne turistične organizacije bilo okoli 600.000 ljudi.
24. 7. 2026 | 21:46
21:00
Bulvar  |  Suzy
MYCHI

Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Če se vam zdi, da življenje v tem času nenavadno natančno razkriva ljudi, odnose in njihove resnične namene, vedite, da to ni naključje.
24. 7. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki