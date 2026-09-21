Bogate barve, naravni materiali in osebni pridih

Letošnja jesenska dekoracija v ospredje postavlja občutek topline, udobja in materiale, ki prostoru pričarajo mehkobo.

Septembrski dnevi prinesejo željo po jesenski osvežitvi doma. Lahki poletni tekstil se umakne nekoliko težjim materialom, večeri postanejo hladnejši, zato se tudi dnevna soba, spalnica in jedilnica začnejo prilagajati novemu letnemu času. Letošnja jesenska ureditev v ospredje postavlja ustvarjanje vzdušja. Notranji oblikovalci izpostavljajo bogatejše barve, naravne materiale, kombinacije različnih tekstur in nekoliko bolj osebno notranjo dekoracijo.

Eden najpreprostejših načinov, kako prostor pripraviti na hladnejši del leta, je uporaba različnih tkanin. Na kavč položimo mehko odejo, dodamo eno ali dve blazini, tla prekrijmo z debelejšo preprogo. Trendi v ospredje postavljajo materiale, ki vabijo k dotiku: od volne in žameta do moherja, svile in lesa. Kombinacija tekstur prostoru doda globino in ustvari občutek udobja, različni materiali pa mu pričarajo novo dimenzijo. Mehke tkanine povežimo z lesom, usnjem, keramiko, kamnom ali kovinskimi poudarki. Prav kontrast med grobimi, naravnimi in bolj gladkimi oziroma sijočimi površinami zagotovi posebno noto.

Jesenske barve

Klasična kombinacija oranžne, rjave in rdeče ostaja, letošnja jesen pa ponuja precej bolj pestro paleto. Med odtenki, ki jih izpostavljajo notranji oblikovalci, so čokoladno rjava, karamelna, terakota, barva cimeta, bordo oziroma vinsko rdeča, olivno zelena ter temno modra. Pomembno mesto imajo nevtralni odtenki, kot so peščena, kamelje rjava in topla bež. Da bi jih vključili v dekoracijo, je dovolj nekaj manjših poudarkov: blazina v barvi cimeta, odeja v temno rjavi barvi, keramična vaza v terakoti ali manjši kos pohištva v karamelnem odtenku. Takšne nianse se lepo vključijo v obstoječi interier in niso uporabne le nekaj tednov. Številni topli zemeljski toni so dovolj nevtralni, da lahko v prostoru ostanejo tudi po koncu jeseni.

Dovolj je nekaj manjših poudarkov, na primer blazina v barvi cimeta. FOTO: Malorny/Getty Images

Čeprav je jesenska dekoracija pogosto povezana s tradicionalnimi motivi, izberimo drugačno pot. Premišljeno izbran karirast element ima večji učinek kot deset majhnih sezonskih okraskov. Karirasta odeja, prevleka za blazino ali manjša preproga pričarajo domačnost. Trendi poudarjajo kombiniranje več različnih karo vzorcev, pri čemer je pomembna usklajena barvna paleta.

Nekaj z značajem

Letošnja jesen slavi oseben videz, pri katerem imajo pomembno vlogo predmeti z zgodbo in občutkom, da imajo bogato zgodovino. Stare knjige, keramična skleda, starinski svečnik, lesen pladenj, umetniško delo ali okvir, ki ste ga našli na bolšjem sejmu, lahko dodajo veliko več značaja kot množica novih dekorativnih predmetov. Trend tako imenovanega življenjskega oziroma lived-in videza se odmika od sterilnih, brezhibno usklajenih prostorov. V ospredju so sledovi uporabe in predmeti, ki delujejo, kot da so bili zbrani skozi čas.

Notranji oblikovalci izpostavljajo bogatejše barve, naravne materiale, kombinacije različnih tekstur in nekoliko bolj osebno notranjo dekoracijo.

Jesenski občutek lahko ustvarimo tudi brez klasičnih okraskov, kot so buče in storži. Velika vaza z vejami, posušeno cvetje, leseni dodatki, kamen, keramika ali košara iz naravnih vlaken bodo v dom priklicali nostalgično toplino. Naravni materiali in teksture so eden pomembnejših trendov. Na klubsko mizico postavimo keramično skledo, dodamo dve ali tri sveče iz čebeljega voska in manjšo vazo z vejami.

Velika vaza z vejami bo v dom priklicala nostalgično toplino. FOTO: Elena Prud/Getty Images

Čez naslon kavča položimo mehko odejo, poletno blazino pa zamenjajmo z nekoliko bogatejšim tekstilom. In ne pozabimo na osvetlitev, ko dnevi postajajo krajši, veliko vlogo igra tudi svetloba. Namesto ene močne luči uporabimo več manjših virov svetlobe: namizno svetilko, stoječo svetilko ali ambientalno luč. Topla svetloba v kombinaciji z lesom, tekstilom in zemeljskimi odtenki ustvari občutek zavetja. Prav to je bistvo letošnje jesenske ureditve: dom naj ne bo videti sezonsko, temveč naj se sezona v njem občuti. Namesto množice buč in oranžnih dekoracij raje izberimo nekaj kakovostnih tekstur, tople barve, naravne materiale in predmete, ki imajo za nas pomen. Rezultat bo prostor, ki bo bolj topel, udoben, oseben in jesenski, vendar brez kiča.