NA PARKETU

Bogati Slovan ga ni prepričal

Državno člansko rokometno prvenstvo ponuja izenačen boj, mladi igralci pa stopajo v ospredje domačega rokometa.
Drago Perko
 27. 12. 2025
Slovensko moško rokometno reprezentanco med 15. januarjem in 1. februarjem prihodnje leto čaka nastop na evropskem prvenstvu na Norveškem, Švedskem in Danskem. Ekipe v moškem državnem prvenstvu so odigrale 16 tekem, zdaj jih zaradi priprav in evropskega prvenstva čaka mesec in pol premora, državno prvenstvo je vnovič zanimivo. Po 16 kolih Lige NLB je na vrhu Trimo Trebnje, ki je zbral 29 točk, eno manj premore Grosist Slovan, na tretjem mestu je Pivovarna Laško (26), pri 20 točkah sta Slovenj Gradec in Gorenje Velenje. Trebanjci so za trenerja pripeljali Branka Tamšeta, ki je iz ekipe potegnil maksimum, za nameček so se trebanjski levi pred dnevi vrnili v prenovljeno športno dvorano, poleg stroke in igralcev je njihova deviza pred nadaljevanjem sezone tudi domač teren.

Na prvo mesto postavljam ekipo: brez ekipe ni nič. Zmaguje ekipa, ne posameznik.

Razvojna liga

»Slovenska liga mora biti razvojna. Bolje da igrajo mladi domači kot 'slabši' tujci. Ključni za razvoj so dobri mladinski pogoni. Liga je po 16 kolih zelo zanimiva in izenačena. Ni tekem, na katerih bi lahko vnaprej dobivali točke. Morda malce odstopa le Radovljica, novinka v tej druščini. Liga je kakovostna, veliko mladih igra, gledalcem je to všeč, ni pa več tako konkurenčna v Evropi, kot je bila. To se vidi po nastopih naših klubov v evropskih tekmovanjih,« opozarja Tone Tiselj, trofejni trener, danes eden teh, ki pozorno spremljajo dogajanje na slovenskem rokometnem parketu. Tiselj si je prejšnji teden ogledal derbi med Celjem in Trebnjim, točki sta ostali v mestu ob Savinji, 31: 28 je bilo. »S stališča navijačev je bila tekma zelo dobra, napeta in razburljiva. Publika je dvigovala domačine, tekma je bila v končnici odločena v korist Celja. Veseli me, da ima Celje v času globalizacije domače jedro, da prednjačijo Celjani. Filip Rakita, Andraž Makuc, Aljuš Anžič, Mai Marguč, Žiga Grabar, Lucijan Korošec in drugi. To je res lepo videti. Poslavlja se Perić, vrnil se je Gašper Marguč,« nadaljuje Tiselj. Celjani so Trebanjcem prizadejali prvi poraz v sezoni 2025/26. Junaka domače zasedba sta bila dva: veliki up slovenskega rokometa Aljuš Anžič, ki je dosegel kar 17 golov, izkazal se je vratar Gal Gaberšek s 16 obrambami.

»Na prvo mesto postavljam ekipo: brez ekipe ni nič. Zmaguje ekipa, ne posameznik,« se Tiselj ogiba poveličevanju dosežkov posameznika v kolektivnem športu. »Želim si, da ta celjska mladost ostane skupaj. Želel bi, da ne bi bilo pretiranih sprememb. Celje ima letos najmanjši proračun v zgodovini kluba in najmanj izkušeno zasedbo v svoji zgodovini. Že lani so načrtovali, da bo trener Klemen Luzar. Pa so v klubu ocenili, da bodo lažje našli trenerja članov kot tako kakovostnega trenerja mladinskega pogona,« se Tiselj ozre na celjsko mladost in Luzarja, ki je s klubom povezan od mladih let. Bil je igralec v mladinskih selekcijah, pozneje pa se je v klub vrnil kot trener mladinskih selekcij Celja. V minulih petih letih je bil trener selekcije U20 in vodja mladinskega pogona.

Neprepričljivi Ljubljančani

Tiselj izpostavi dobro delo v Velenju, kjer ima Gorenje precej smole s poškodbami, njihov čas pa prihaja. Ne nazadnje je to četa trenerja Zorana Jovičića potrdila v 16. kolu državnega prvenstva: Velenjčani so s 30:27 zadali prvi poraz Slovanu: Andrej Jankovski je dosegel 11 golov, Aljoša Jankovski pet. Matevž Skok je z 22 obrambam zaklenil gol Gorenja. Tiselj pohvali tudi delo v MRK Krka in Slovenj Gradcu.

Naslov državnega prvaka branijo Kodeljevčani, ki jih vodi trener Uroš Zorman. Ljubljančani Tislja še niso prepričali. »Največje razočaranje sezone je Slovan, tudi ali predvsem zaradi izpada iz evropske lige. Po veliki zmagi v Španiji so povsem popustili, tudi doma jim ne gre najboljše, niso prepričljivi. Je pa Slovan edini klub v Sloveniji, katerega proračun se je zvišal, vsi drugi imajo iz sezone v sezono manjšega. Kljub temu Slovan ostaja favorit po kakovosti in vložku. Problem Slovana je, da nima jedra, nikogar ni iz Slovana. Ljubljančani imajo to srečo, da Mestna občina Ljubljana podpira šport. Če se to konča, Slovana ne bo več,« se Tiselj dokaj kritično dotakne kluba, ki je v letošnji evropski ligi odigral šest tekem: zbral je dve zmagi in doživel štiri poraze in dosegel manj, kot je načrtoval. A to očitno ne bo odvrnilo Kodeljevčanov, ki kanijo po vzoru odbojkarjev ACH Volley v domovino vrniti slovenske rokometne ase. »To pozdravljam,« pravi Tiselj in še, da bi lahko v končnici o naslovu prvaka odločali vratarji. Leto 2026 bo na slovenskem parketu še kako zanimivo.

Več iz teme

Tone Tiseljrokomet
