Bognedaj, da bi crknilo jabolko

Applovi pametni telefoni slovijo po dodelani uporabniški izkušnji in odlični povezanosti med programsko in strojno opremo, saj je neprimerno lažje narediti bolj stabilen operacijski sistem (ios) za le nekaj generacij iphonov z zelo sorodno hardversko zasnovo kakor pa operacijski sistem (android) za celo morje proizvajalcev z najrazličnejšimi čipovji in uporabniškimi vmesniki. A tudi najboljšim se kdaj kaj zalomi. Iphoni seveda niso imuni za vse napake in hrošče, tako da se včasih zgodi, da nam telefon zmrzne, se sesuje, se nam zaklene in tako naprej.

Izbris iphona zna biti stresno opravilo: samo brez panike.

V takšnih primerih človeka oblije mrzel pot, ko tudi daljši pritisk na tipko za izklop ne deluje ali se na zaslonu izpiše, da je telefon zaklenjen in lahko naslednjič poskusimo čez osem ur. Človek se hitro zatipka oziroma zmede med spreminjanjem gesla (passcode po applovsko), tako da lahko hitro pride do neljube napake, znani pa so tudi primeri, ko so se uporabniki zbudili z iphonom, ki se je sredi noči odločil, da mu nekaj ni všeč, in se je veselo zaklenil.

Vse podatke in nastavitve bomo rešili le, če imamo varnostno kopijo.

Prisilni ponovni zagon

Kaj storimo v takšnih primerih? Še najlažja, najhitrejša in najmanj boleča zadeva je prisilni ponovni zagon iphona, kadar nam zmrzne. Če telefona ne moremo izklopiti ali vklopiti, se moramo držati zaporedja pritiskov, da ga ponovno zaženemo. Najprej pritisnemo in hitro spustimo gumb za zvišanje glasnosti (na levi strani). Nato pritisnemo in hitro spustimo gumb za zmanjšanje glasnosti. Potem pritisnemo in zadržimo stranski gumb za vklop/izklop (na desni strani), lahko tudi več kot deset sekund. Ko se prikaže Applov logotip, sprostimo stranski gumb in počakamo, da se operacijski sistem spet postavi.

Prisilni ponovni zagon iphona. FOTO: Apple

Pozabljeno geslo

Malce bolj zoprno je, če pozabimo geslo (passcode) za odklepanje iphona in še nekaterih pomembnih funkcij. Geslo je vezano na naš telefon in je dejansko pomembnejše od uporabniškega imena in gesla za dostop do Applovega računa (nekoč se je temu reklo Apple ID, zdaj je Apple Account). A tudi to se da rešiti, res pa je, da je edina možnost izbris vseh podatkov s telefona, ki jih nato obnovimo iz varnostne kopije.

Če pozabimo geslo za odklepanje iphona, je edina možnost izbris vseh

podatkov.

Na zaklenjenem zaslonu naprave poskusimo vnesti geslo, dokler se nam na zaslonu ne prikaže »iPhone ni na voljo«; tedaj tapnemo na »Pozabljeno geslo?« desno spodaj. Na zaslonu »Varnostno zaklepanje« (Security Lockout) nato tapnemo »Začni ponastavitev« (Start iPhone Reset). Do zaslona »Varnostno zaklepanje« lahko pridemo le, če imamo aktivno mobilno ali wifi povezavo in če smo v napravi predhodno omogočili aplikacijo Find My. Zdaj vnesemo geslo za Applov račun, da se odjavimo iz računa v napravi. Nato tapnemo »Izbriši iPhone«, da trajno izbrišemo vse podatke in nastavitve. Če uporabljamo esim, ga lahko obdržimo ali pa izbrišemo. Ko se naprava znova zažene, sledimo navodilom na zaslonu, da jo ponovno nastavimo, obnovimo podatke in nastavitve iz varnostne kopije, če jo imamo, in nastavimo novo geslo.

Kaj storiti, če se nam iphone zaklene? FOTO: Apple

Pomoč računalnika

Če se nam ne pokaže možnost »Pozabljeno geslo?«, za ponastavitev naprave uporabimo osebni računalnik. Najprej moramo izklopiti iphone: pritisnemo in pridržimo desni stranski gumb in gumb za zmanjšanje glasnosti, dokler se ne prikaže drsnik za izklop; za izklop telefona povlečemo drsnik v desno. Nato moramo preklopiti napravo v način obnovitve: USB-kabel vtaknemo v računalnik (mac ali windows) in ga povežemo z iphonom ter hitro stisnemo desni stranski gumb in ga ne izpustimo. Ko se prikaže logotip Apple, še naprej držimo stranski gumb, dokler se ne prikaže risbica z računalnikom in kablom.

Še najmanj boleča zadeva je prisilni ponovni zagon iphona.

Če imamo Applov mac, nato odpremo aplikacijo Finder in poiščemo iphone v stranski vrstici pod možnostjo »Locations« (Lokacije). Po potrebi izberemo »Trust iPhone« (Zaupaj iPhonu). Ko se prikaže možnost »Restore or Update« (Obnovi ali posodobi), izberemo možnost »Restore« (Obnovi). Telefon bo morda treba posodobiti, kar zna še malce trajati. Če se naprava med posodobitvijo znova zažene, izklopimo iphone in spet zaženemo način obnovitve.

Nekaj takšnega bomo videli ob reševanju s pomočjo računalnika. FOTO: Apple

Lastniki računalnikov z windowsi odpremo aplikacijo Apple Devices (če je nimamo, jo prenesemo iz trgovine Microsoft Store) in v stranski vrstici izberemo možnost »iPhone«. Po potrebi izberemo »Trust iPhone« (Zaupaj iPhonu) in nato tapnemo »General« (Splošno), izberemo možnost »Restore« (Obnovi) in upoštevamo navodila na zaslonu. Podoben postopek je tudi pri obnavljanju iphona prek aplikacije iTunes.

Telefon nas vpraša, ali želimo ohraniti esim. FOTO: Apple

Ko je postopek obnovitve končan, se na zaslonu prikaže napis »Hello«; tedaj izvlečemo kabel iz telefona ter na novo nastavimo iphone. Seveda pa bomo vse podatke in nastavitve rešili le v primeru, da imamo varnostno kopijo, kar pa v teh časih sploh ne bi smelo biti vprašanje.