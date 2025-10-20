Bojan je prej imel eno, zdaj jih ima 45

V središču prestolnice se je zgodil večer, posvečen vonjem in prefinjenosti. Ikon je predstavila novo dišavo parfumske znamke Goldfield & Banks z imenom Tales of Amber, reinterpretacijo jantarja z bogatim, toplim vonjem začimb, ki združuje starodavno lepoto s sodobno eleganco. Predstavitev je pospremil tudi ambasador Ikone in frontman skupine Joker Out ​Bojan Cvjetićanin, ki je priznal, da se je v svet dišav potopil šele z rednimi obiski Ikone.

Jasna Vale je velika ljubiteljica dišav, doma ima okrog 100 parfumov. FOTO: Marko Delbello Ocepek

»Če se poglobim vase, spoznam, da v pesmih veliko pišem o vonju oseb, čemur nisem posvečal pretirane pozornosti. Prej sem imel doma en parfum, zdaj pa jih imam 45. Pomirjajo me vonjave, ki bi jih povezal s kadili, na kakšen lahkoten dan pa imam zelo rad vonj citrusov,« je razkril Bojan, ki je imel prednost in je že pred dogodkom preizkusil novo dišavo

Nina Grilc parfuma ne uporabi le, ko gre v telovadnico. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Dogodek je povezovala igralka Mila Peršin, novo dišavo pa so med prvimi preizkusili znani obrazi, in sicer igralka Tjaša Železnik, mama treh otrok in žena pokojnega deskarja Marka Grilca Nina Grilc, televizijska voditeljica Suzana Kozel, modna vplivnica Jasna Vale, podjetnica in modna vplivnica Pika Zrim, modna strokovnjakinja Nika Urbas, smučarski skakalec Domen Prevc, vplivnica Katka Bogataj in številni drugi.

Nad novo dišavo je bil navdušen tudi Domen Prevc. FOTO: Marko Delbello Ocepek

»Vedno se potrudimo, da je vzdušje sproščeno in se gostje napolnijo z novo energijo. Blagovna znamka Goldfield & Banks vedno poskrbi za kakovost, obstojnost in inovativnost, kar nas navdušuje in zato ji že toliko let zaupamo,« je povedala solastnica Ikone Jana Kern Jeras. Če je bil parfum nekoč le dodatek, je danes izraz identitete, razpoloženja in spominov. Glamurozni večer je dokazal, da ima vsak parfum svojo zgodbo, moč in dušo.