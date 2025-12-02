Bolečina ni del športne vadbe

Pravijo, da brez bolečine ni napredka. A resnica je, da nas telo z bolečino ne uči vztrajnosti, ampak nas poskuša opozoriti, da pretiravamo. Bolečina ni dokaz moči, ampak opozorilo telesa, sporočilo, ki bi ga moral poznati vsak rekreativec.

Prava vadba krepi telo, ne pa ga kaznuje. Če prisluhnemo opozorilom, bomo trenirali dlje, varneje in z več užitka. Staro pravilo pravi: prava bolečina ni del treninga.

Ko vadimo, v mišicah nastajajo mikroskopske poškodbe – to je normalno in del procesa, zaradi katerega postanejo močnejše. Takšna bolečina pride dan ali dva po vadbi, čutimo jo kot zmerno zategovanje, brez otekline ali zbadajoče bolečine. Muskelfiber, kot radi rečemo temu stanju, je neprijeten, a ni nevaren.

Drugače je, ko se bolečina pojavi že med vadbo ali neposredno po njej – še posebno če je ostra, pekoča ali povzroči, da nehote spremenimo gib. Takrat telo prižge rdečo luč. To je lahko znak natega mišice, vnetja tetive ali preobremenitve sklepa. Če kljub temu nadaljujemo, lahko poškodbo samo poglobimo.

Modrost ni v tem, da ignoriraš bolečino, temveč da jo razumeš.

Skrb vzbujajoči so tudi znaki, kot so oteklina, modrica, škripanje v sklepu ali občutek nestabilnosti. V teh primerih je čas za počitek, hlajenje in po potrebi obisk zdravnika ali fizioterapevta. Pri hujših poškodbah ali če bolečina po nekaj dneh ne popusti, ni pametno čakati z obiskom strokovnjaka – zgodnja diagnostika prepreči dolgotrajne posledice.

Če se ista bolečina pojavlja večkrat zapored, to ni naključje. Telo nam vztrajno sporoča, da nekaj počnemo narobe – morda imamo napačno tehniko, obutev ali tempo življenja. Včasih pomaga že drobna sprememba drže ali boljši počitek.

Izkušeni rekreativci vedo: modrost ni v tem, da ignoriraš bolečino, temveč da jo razumeš. Bolečina ni sovražnik, ampak varuh, ki nas varuje pred večjo škodo. Poslušajmo jo in bomo lahko aktivni še dolgo, zdravo in z nasmehom.