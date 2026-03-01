Borut Veselko: »Slovenci smo bolj kmetavzarji po obnašanju«

BORUT VESELKO

Je igralec in zdravnik, vesel, da ne dela v zdravstvu. Bilo je obdobje, ko je bil nesrečen, a ne prav močno, pravi.

Borut Veselko je v minulih desetletjih pustil globok pečat tako na gledališču kot z vlogami v filmih, številni še vedno zastrižejo z ušesi, ko slišijo za oddajo Odklop. Borut je ponosen oče šestih otrok, družina je zanj zelo pomembna, tudi kako vlogo je zaradi nje zavrnil. Končal je študij medicine in študij na AGRFT, danes je član Prešernovega gledališča Kranj, kjer je bil 10 let tudi direktor. Če vam omenim 27. februar, vas ta datum spomni na kak dogodek? Ne. Kaj pa če rečem še oddaja Odklop? Ja, hm, ne vem ... A je bila prva oddaja? Res je, 27. 2. 1997. Jutri, v petek, Odklop praznuje 29 ...