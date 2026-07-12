  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BOSIH NOG

Bosi po travi in pesku? Koristi je veliko, a previdnost ni odveč

Hoja brez obutve omogoča več senzoričnih dražljajev, kar izboljša občutek za ravnotežje in koordinacijo, kljub temu pa ni primerna za vsakogar in v vseh okoliščinah.
Vpostavimo stik z naravo, zemljo. FOTO: Johner Images/Getty Images

Vpostavimo stik z naravo, zemljo. FOTO: Johner Images/Getty Images

Popolna vadba! FOTO: Andresr/Getty Images

Popolna vadba! FOTO: Andresr/Getty Images

Bosih nog se počutimo svobodne. FOTO: Olga Rolenko/Getty Images

Bosih nog se počutimo svobodne. FOTO: Olga Rolenko/Getty Images

Vpostavimo stik z naravo, zemljo. FOTO: Johner Images/Getty Images
Popolna vadba! FOTO: Andresr/Getty Images
Bosih nog se počutimo svobodne. FOTO: Olga Rolenko/Getty Images
Ema Bubanj
 12. 7. 2026 | 18:00
0:20
A+A-

Bosonoga hoja je za mnoge eden največjih užitkov, sploh v toplih mesecih, po travi, mivki na plaži, domačem dvorišču. Zagovorniki takšne hoje poudarjajo, da gre za najbolj naraven način gibanja, ki krepi mišice stopal, izboljšuje ravnotežje in nas povezuje z naravo ter daje občutek svobode. Po drugi strani pa strokovnjaki opozarjajo, da takšne navade morda le niso primerne za vsakogar, v nekaterih okoliščinah bi bile lahko celo škodljive.

Človeško stopalo je izjemno zapleten del telesa. Sestavlja ga 26 kosti, 33 sklepov, več kot 100 kit, mišice in vezi ter več kot 250.000 znojnih žlez. Kompleksna struktura omogoča gibanje, blaži obremenitve in ohranja ravnotežje, pri tem pa jim veliko opore ponuja tudi sodobna obutev. A obenem zmanjšuje vlogo drobnih mišic, ki skrbijo za ravnotežje, zato strokovnjaki menijo, da zmerna bosonoga hoja pomaga ohranjati moč in gibljivost, koristi pa je še veliko več.

Popolna vadba! FOTO: Andresr/Getty Images
Popolna vadba! FOTO: Andresr/Getty Images

Manj pritiskov

Hoja brez obutve omogoča več senzoričnih dražljajev, ki jih možganom sporočajo živčni končiči, kar izboljša občutek za ravnotežje in koordinacijo. Brez čevljev se pogosto spremeni sam način hoje: koraki so krajši in mehkejši, stopalo pa se na podlago postavlja bolj nadzorovano. Pri nekaterih ljudeh je bosonoga hoja naravnejša in pravilnejša, zato se zmanjšajo udarci in pritiski, ki se sicer prenašajo na kolena in kolke, ter popravi drža, ki je sčasoma lahko bolj vzravnana.

Bosonogi sprehod po travi, pesku ali zemlji je za mnoge prijetna izkušnja, spodbuja sprostitev in zmanjšuje občutek stresa. Čeprav nekateri govorijo o prav posebnih učinkih, prizemljitvi, ozemljitvi, razelektritvi, zmanjšanju učinka elektromagnetnega onesnaženja in tako naprej, zaradi česar naj bi se telo uspešno bojevalo tudi proti kroničnim boleznim, znanstveni dokazi za zdaj niso prepričljivi. Zemljini elektroni naj bi nevtralizirali proste radikale v organizmu, pojasnjujejo privrženci bosonoge hoje: sodoben življenjski slog je namreč človeka (z obutvijo) izkoreninil iz narave, ta ločitev pa naj bi bila eden od vzrokov za fiziološko disfunkcijo, neravnovesje in slabo zdravstveno stanje modernega človeka.

Bosih nog se počutimo svobodne. FOTO: Olga Rolenko/Getty Images
Bosih nog se počutimo svobodne. FOTO: Olga Rolenko/Getty Images

Krepke noge

Vsekakor pa je lahko bosonoga hoja, sploh po mivki ali pesku, odlična telesna vadba. Mehka podlaga namreč od telesa terja veliko več dela in energije, vključenih je več mišic stopal in gležnjev. Bolečine v mečih, stegnih in stopalih ter ahilovi tetivi tako po dolgem sprehodu po plaži, sploh če pospešimo korak, sploh niso nenavadne, če bodo takšni sprehodi redni oziroma pogosti, pa bo nelagodje pojenjalo in rezultat bodo krepkejše in vitkejše noge. Bolj zagrizeni lahko hojo nadgradijo celo s tekom!

Prednosti bosonoge hoje je torej veliko, kljub temu pa velja previdnost, posebno v vročih mesecih. Pesek, asfalt ali tlakovci se lahko namreč poleti segrejejo do zelo visokih temperatur. Že nekaj korakov po razbeljeni podlagi lahko povzroči boleče opekline. Na plažah, sprehajalnih poteh ali v mestih lahko stopimo na steklo, kovinske predmete, trne, školjke ali ostre kamne. Tudi manjša rana lahko povzroči okužbo. Na javnih kopališčih, v garderobah in skupnih prostorih za prhanje obstaja večje tveganje za glivične okužbe stopal in okužbo z virusom, ki povzroča plantarne bradavice, natikači so zato vsekakor pametna odločitev. Previdnost velja tudi pri posameznikih s sladkorno boleznijo, motnjami prekrvavitve, odprtimi ranami ali razjedami, izrazitimi deformacijami stopal ali hudimi ortopedskimi težavami in kroničnimi bolečinami, zato je pred bosim sprehodom morda smiseln posvet z zdravnikom.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

bosonog pohodhojazdravjestopalašportna rekreacijarekreacija
ZADNJE NOVICE
18:34
Novice  |  Kronika  |  Doma
KOBARID

Napeti trenutki v bližini slovenskega kampa: utrgala se je večja skala, skupila jo je družina

Več oseb je v nesreči dobilo poškodbe.
12. 7. 2026 | 18:34
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
BOSIH NOG

Bosi po travi in pesku? Koristi je veliko, a previdnost ni odveč

Hoja brez obutve omogoča več senzoričnih dražljajev, kar izboljša občutek za ravnotežje in koordinacijo, kljub temu pa ni primerna za vsakogar in v vseh okoliščinah.
Ema Bubanj12. 7. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: introspektivno potovanje skozi zvezde

Vplivi luninega položaja in planetarnih aspektov na naše življenje.
12. 7. 2026 | 18:00
17:39
Šport  |  Tekme
DEVETA ETAPA TOURA

Pogačarjevi poskrbeli za zanimivo etapo, zmagal pa je na koncu nizozemski zvezdnik

Skupno vodstvo je zadržal Tadej Pogačar, ki je bil s svojo ekipo v močni pripeki dolgo časa na čelu glavnine.
12. 7. 2026 | 17:39
17:28
Novice  |  Kronika  |  Doma
HUDO POŠKODOVAN

Nesreča na Soči: plezanje na skalo »Manhattan« se je za moškega slabo končalo

Policisti glede na doslej zbrana obvestila in ugotovljena dejstva niso ugotovili znakov kaznivega dejanja, prav tako je bila tuja krivda izključena.
12. 7. 2026 | 17:28
17:00
Bulvar  |  Suzy
OSVEŽITEV

Monika Avsenik ima preprost recept za popoln poletni dan: »Dobra družba, senca in Sava – več ne potrebujem« (Suzy)

Pevka vroče poletne dni najraje preživlja ob reki in v družbi prijateljev ali družine, pravi dopust pa jo še čaka.
12. 7. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSEBNE FINANCE

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PENINA ZMAGOVALKA

Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

Izjemen uspeh za Zlato radgonsko penino brut nature – popolnoma suho 2021 na Decanter World Wine Awards 2026
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 13:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Tako bo vaš domači vrt uspeval še dolga leta

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NOVOSTI NA SLOVENSKI OBALI

Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 13:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KULTURA IN ZABAVA

Kekec se vrača, a tokrat se bo pomeril kar sam s sabo

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 14:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
STROKOVNJAK SVETUJE

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki