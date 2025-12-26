  • Delo d.o.o.
PRAZNIČNO

Božična pravljica Mladih asov

Priredili so ameriško božično uspešnico Kelly Clarkson.
V videospotu sta glavni vlogi odigrala Ajda Mlakar in Lovro Prešiček. FOTO: osebni arhiv

Mojca Marot
 26. 12. 2025 | 19:00
2:22
Narodnozabavni ansambel Mladi asi predstavlja praznično polko z naslovom Božična pravljica, ki je pravzaprav priredba ameriške božične uspešnice z naslovom Underneath the Tree (Pod drevesom). Priredbo, katere originalna avtorja sta Kelly Clarkson in Greg Kurstin, je za kvintet priredil njihov baritonist Žan Kopše, slovensko besedilo pa sta prispevala Jasna Kuljaj in Alen Krajnc, pevec Mladih asov, ki sta zgodbi vdihnila igrivost, realnost in nekaj pristne decembrske čarobnosti. Mladi asi so za polko posneli tudi videospot, in to na več lokacijah v Kranjski Gori, kjer sta se jim pridružila veseljakova radijska voditelja Ajda Mlakar in Lovro Prešiček, ki sta s svojo energijo in sproščenostjo dokazala, da je ljubezen tisto čustvo med dvema osebama, ki si dovolita biti igrivi, norčavi in ranljivi.

Sicer gre za samostojen projekt mlade, ambiciozne zasedbe, ki vztrajno gradi svojo prepoznavnost skozi kakovostno glasbo, sodobne aranžmaje in avtorske ideje. S skladbo Božična pravljica Mladi asi v ospredje ponovno postavljajo svoj značilni glasbeni podpis, ko se tradicionalni narodnozabavni kvintetovski zvok sreča z modernim pristopom, ki ustvarja svež, mladosten zven.

»Ko so me povabili k sodelovanju, se mi je zdelo zanimivo, kajti to ni še ena pocukrana božična pesem, ampak v sebi nosi tudi spomin na božič, ki ni tako bleščeč in srečen. Vsi smo že kdaj doživeli, da toplina decembra, ko bi vsi morali biti srečni, kar malo boli. In tisti, ki je to že doživel, zna ceniti »pravo kombinacijo«, ko se končno ta zgodi,« o pesmi pravi Jasna Kuljaj.

Ko so me povabili k sodelovanju, se mi je zdelo zanimivo.

Ajda Mlakar pa doda, da je snemanje videospota potekalo v sproščenem vzdušju. »To, kar vidite v videospotu, ni igranje, temveč pristno podoživljanje najinega odnosa z Lovrom. V pičlih petnajstih minutah smo posneli čisto vse kadre, ki so bili potrebni z najine strani: od zimskih vragolij do norčij, in najino pristnost. To je le še en dokaz, da z Lovrom v resnici nisva igrala, ampak sva pred kamero podoživela najin odnos,« pravi Mlakarjeva, ki je Mladim asom hvaležna za priložnost, ki sta jo z Lovrom dobila.

