Branje je slovenska šibka točka

PRIHODNOST DRUŽBE

PISA 2025 kaže hud padec bralne pismenosti slovenskih 15-letnikov, ki vse težje razumejo besedila. Branje na recept je pobuda, ki želi obrniti ta trend in otrokom približati branje že v zgodnjem otroštvu. Bomo Slovenci vendarle spet začeli brati?

Najnovejši rezultati raziskave PISA 2025, v kateri so sodelovali 15-letniki iz 91 držav, kažejo na dramatičen upad dosežkov slovenskih dijakov in dijakinj na področju naravoslovne, matematične in bralne pismenosti. Dosežek iz naravoslovja, ki je bil v preteklosti za Slovenijo praviloma nad povprečjem držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), se to pot prvič uvršča v povprečje držav OECD. Pri matematični pismenosti se je dosežek prvič znižal pod povprečje držav OECD, medtem ko se je že doslej podpovprečni dosežek pri bralni pismenosti še dodatno znižal. V Sloveniji po ...